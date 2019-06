Tiberio Timperi e Francesca Fialdini di nuovo insieme, dopo l’addio a La vita in diretta (dove approderà Lorella Cuccarini). È questo il gossip lanciato da TvBlog, secondo cui la coppia di conduttori sarebbe pronta ad agguantare le redini di un’altra trasmissione del palinsesto di Raiuno. C’è anche una prima indiscrezione sul format che andrebbero a guidare, nuovamente in duo nonostante le continue liti (e qualche reazione ‘anomala’ di lui) in favore di telecamera.

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini tornano insieme?

È questa la succulenta anticipazione sui prossimi palinsesti Rai, lanciata da TvBlog poche ore fa: per la coppia Tiberio Timperi – Francesca Fialdini sarebbe pronto il timone di un altro programma.

Archiviato il fortunato capitolo de La vita in diretta (pur con qualche accento polemico di troppo tra i due), i conduttori potrebbero prendere le redini di Unomattina in famiglia. Si tratta del format che ha visto Timperi al comando per oltre 20 anni, e che lo vedrebbe rientrare insieme alla sua collega.

Le reciproche frecciatine davanti a tutta Italia (come quella che ha visto la conduttrice uscire dallo studio indispettita dopo una battuta del partner) non avrebbero intaccato minimamente il sodalizio televisivo tra i due presentatori.

Lorella Cuccarini a La vita in diretta

Dopo il presunto colpaccio con l’ingaggio per la conduzione di 4 puntate speciali di Linea Verde (in prima serata, dal 9 agosto prossimo), Lorella Cuccarini avrebbe guadagnato anche il timone de La vita in diretta.

A lanciare l’ipotesi (che sarebbe ben più solida di quanto si immagini) è ancora TvBlog: la showgirl e ballerina sarebbe pronta a guidare il programma al fianco di Alberto Matano.

Il famoso giornalista direbbe così addio alla conduzione del Tg1 nell’edizione delle 20, per prendere uno dei posti di guida nel format che ha regalato al duo Timperi – Fialdini un ottimo riscontro in termini di ascolti.