Marcella Bella, all’anagrafe Giuseppa Marcella Bella ha iniziato a cantare da giovanissima, infatti aveva solo 13 anni quando partecipa e vince il suo primo concorso canoro, ma è stata squalificata perché troppo piccola.

La vita privata di Marcella

Marcella Bella nasce a Catania il 18 giugno 1952 ed è molto legata alla sua terra natale. Da tantissimi anni vive a Milano, dove è riuscita a costruire la sua bella e importante carriera di cantante.

Forse non tutti sanno che Marcella ha avuto un flirt con Red Canzian, all’epoca il batterista dei Pooh, ma la relazione è durata solo pochi mesi. Poi nel 1979 la cantante ha conosciuto l’imprenditore milanese Mario Merello, e lo sposa nel 1989.

Il matrimonio di Marcella Bella e Mario Merello nel 1989

Insieme hanno avuto tre figli: il primogenito Giacomo è nato nel 1980, poi molti anni dopo sono nati Carolina del 1992 e Tommaso del 1993. Marcella per seguire la sua famiglia si è ritirata per qualche anno a vita privata per poi tornare in pista più in forma che mai. si è ritirata a vita privata per qualche anno, per poi tornare sul palco più in forma che mai.

Un intenso primo piano di Marcella Bella agli inizi della carriera

Come inizia la sua carriera

Il suo primo 45 giri l’ha inciso nel 1969 ma è con la partecipazione al Festival di Sanremo del 1972 con la canzone Montagne verdi. Il brano l’aveva scritto da suo fratello, il grande compositore Gianni Bella. Il sodalizio professionale tra i più è durato moltissimo tempo e hanno creato tantissimi brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana.

Marcella Bella e il fratello Gianni Bella

Una delle sue care amiche è Loredana Bertè che ha conosciuto quando si è trasferita Milano dalla Sicilia a Milano che le è stata preziosa per ambientarsi sia nella nuova città e anche nell’ambiente discografico

La carriera di Marcella inizia a decollare a partire dagli anni ’70. Incide numerosi album alcuni dei quali diventano grandissimi successi. Partecipa a 8 edizioni al Festival di Sanremo e per ben 14 volte è presente al Festivalbar. Nel 2018 partecipa alla trasmissione televisiva Ora o mai più condotta da Amadeus.

La grande occasione grazie a Mike

L’artista, come altri suoi colleghi ha avuto la fortuna di incontrare il grande Mike Bongiorno, fu lui infatti a capire il suo potenziale e per farle abbandonare il suo forte accento siciliano la indirizzò da un suo amico e le diede l’opportunità di essere notata da una casa discografica.

Il dolore per il fratello Gianni

Nel 2010 purtroppo suo fratello Gianni ha avuto un ictus ed è stato strappato al mondo musicale che tanto amava La malattia del cantautore letteralmente ha sconvolto la sua famiglia. Marcella in un’intervista a Verissimo esprime il suo grande dolore per la malattia del fratello e racconta di come ha reagito la madre, è diventata anoressica, arrivando a pesare meno di 40 kg da quando il figlio non parlava più.

Marcella Bella e suo fratello Gianni

Inizialmente la stessa Marcella ha ammesso di non riuscire a parlare del dramma attraversato dalla sua famiglia, ma adesso dopo molte difficoltà le condizioni di Gianni sono migliorate e la famiglia molto unita procede con più serenità e il paroliere ha preferito tornare a vivere in Sicilia.