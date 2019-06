Negli ultimi giorni le parole di Alessandra Amoroso sono state interpretate in maniera a quanto pare sbagliata. Alcuni hanno annunciato un suo ritiro dalle scene musicali, innescando un certo timore nei fan della cantante.

Adesso è lei a spiegare come stanno veramente le cose e lo fa con un video pubblicato su Instagram ed una certa dose di dolcezza e l’aggiunta di un pizzico di ironia.

Ritiro? Solo per la big family

In auto con la sua nipotina scatenatissima, Alessandra Amoroso condivide con i follower uno spaccato di vita privata. Lei e la piccola, super rock con tanto di occhiali da sole, cantano e ballano in viaggio. La Amoroso ne approfitta per smentire le fake-news riguardanti un suo imminente addio alla musica. “L’unico RITIRO che mi concederò sarà solo per lei, per me e per la mia famiglia…“





Il commento della cantante

Immediatamente i follower si sono precipitati a commentare questo post, molti di loro tirando un lungo sospiro di sollievo, dispiaciuti al pensiero che la loro beniamina avesse deciso di ritirarsi.

La cantante ha poi quindi commentato a sua volta dichiarando con tanta simpatia: “Qui mi fanno per spacciata ahahahhh facciamo scongiuri”. Insomma niente paura, l’ex allieva di Maria De Filippi non ha alcuna intenzione di abbandonare il suo pubblico