Ormai quello tra Giulia De Lellis, nuova fidanzata di Andrea Iannone, e Cecilia Rodriguez, ex cognata del campione di MotoGp, è diventato un vero botta e risposta. Prima la frecciatina di Cechu, poi la story di Giulia.

Ora però nell’intricata diatriba si inserisce anche l’autrice di fiducia di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, che prende le parti della influencer.

I precedenti

Ricapitoliamo un istante l’accaduto, mettendo in ordine fatti ed interventi. Ha cominciato Cecila, sorella di Belén, ex di Andrea. L’argentina ha rilasciato un’intervista alle pagine del settimanale di Alfonso Signorini dove ha commentato la storia d’amore tra la De Lellis e Iannone, da poco sbocciata. Cecilia non si è risparmiata una battutina sulla nuova coppia. ” Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo, perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti ‘un metro e una banana’” ha detto l’ex gieffina alle pagine di Chi.

Naturalmente Giulia non finge di non cogliere e ha deciso di rispondere con una story condivisa su Instagram: “È vero raga, è la verità. Non è che sono altissima. Non si può avere tutto dalla vita. Però sono simpatica” ha detto la De Lellis con il sorriso sulle labbra.

L’intervento di Raffaella Mennoia

Di fronte a questo botta e risposta non è rimasta a guardare la storica autrice dei programmi targati Fascino, nonché braccio destro di Maria De Filippi Raffaella Mennoia.

La Mennoia ha deciso aggiungere la sua voce ai social e così anche lei, tramite Instagram ha detto la sua, cogliendo l’occasione per mostrare tutto il suo appoggio alla giovane Giulia De Lellis. “L’ironia è l’ipotenusa del lato intelligente di una persona. Di base, ce l’ha solo chi è all’altezza“. Se si dovesse dubitare della volontà di Raffaela di sostenere la De Lellis, arriva il tag all’influencer che lo conferma. Tutto questo trambusto, tuttavia, non è bastato a minacciare l’armonia tra Giulia e Andrea.