Un altro capitolo si aggiunge all’epopea che vede protagonista uno degli artisti più controversi del panorama musicale italiano. Si tratta di Morgan che, dopo essere stato sfrattato dalla sua casa-museo a seguito della vicenda giudiziaria legata al presunto mancato pagamento degli alimenti alle figlie, è stato accolto a Villa Savorelli a Sutri da Vittorio Sgarbi che a preso a cuore la sua situazione. L’artista ha ringraziato Sgarbi per il suo interesse e il suo generoso aiuto e si è detto entusiasta del progetto che insieme avvieranno.

Morgan ringrazia Vittorio Sgarbi

In un video pubblicato sul suo profilo Facebook, Morgan ha ringraziato Vittorio Sgarbi per avergli teso la mano in un momento così difficile. Non solo, l’artista si è detto pronto ed entusiasta ad attivare il progetto all’insegna della musica e dell’arte che si svilupperà al secondo piano di Villa Savorelli a Sutri.

“Ringrazio molto, sono contento di leggere nel suo messaggio questo incarico che mi vuole dare, ovvero di creare un luogo che si accenderà di musica” dice Morgan, “Ci saranno concerti aperti al pubblico, lezioni per bambini, laureati al conservatorio (…)” racconta e continua “Il fatto che Sgarbi dia un luogo che è un foglio bianco è l’ideale per costruire da zero un centro musicale”.







“Sgarbi ha colto la problematica”

Dopo aver parlato del nuovo progetto, Morgan ha poi dedicato la seconda parte del video alle problematiche che ruotano intorno al suo sfratto: “Si divide in tre argomenti; l’essere umano, cittadino, che non ha una seconda casa e per via di leggi sbagliate, incontrollabili e inarrestabili, arriva ad essere buttato fuori dalla casa che ha comprato e non ne ha un’altra”.

Il secondo punto, secondo Morgan è legato al fatto che per tutti i liberi professionisti e artigiani che lavorano in casa, perdere la propria casa equivale a perdere il suo posto di lavoro. Punti sui quali il musicista si è a lungo dibattuto da quando è stato annunciato lo sfratto imminente.