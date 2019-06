Storica svolta nei rapporti tra USA e Nord Corea. Il Presidente americano Donald Trump e il leader supremo nordcoreano Kim Jong-un si sono incontrati nella zona demilitarizzata al confine fra le due Coree, uno dei luoghi più delicati del pianeta. Poi hanno attraversato insieme il confine. L’incontro è avvenuto nella parte sudcoreana del villaggio di Panmunjom. Si tratta del terzo meeting fra i due leader, dopo quelli di Singapore (12 giugno 2018) e Hanoi (27-28 febbraio 2019). Un avvenimento senza precedenti, poiché Trump è il primo presidente USA a varcare il confine nordcoreano. “Mi sento benissimo”, ha dichiarato ai giornalisti presenti, “è un onore per me essere qui. Non me lo aspettavo. Passare la linea di confine è stato un grande onore. C’è grande amicizia tra noi. Molte cose positive sono successe e succederanno. Ci siamo già incontrati e ci siamo piaciuti, è molto importante tutto questo”.

The moment President Trump meets Chairman Kim at the DMZ and becomes the first sitting President to enter North Korea: pic.twitter.com/VwqGAEmmxz — The White House (@WhiteHouse) 30 giugno 2019





Storico incontro fra i due leader al confine delle due Coree

Il loro colloquio doveva durare pochi minuti, invece si è protratto per un’ora circa, stando a quanto riferito dall’Ansa. Si è concluso con un’altra stretta di mano sul confine di demarcazione fra le due Coree. Uno storico passo avanti del tycoon statunitense, che incalzato da un giornalista ha rivelato: “Vorrei invitare adesso Kim alla Casa Bianca”. Poi su Twitter Trump ha ribadito: “Meraviglioso incontro con il presidente Kim Jong-un. Sono stato sul suolo della Corea del Nord, un’importante dichiarazione per tutti, e un grande onore!” Presente anche il leader sudcoreano Moon Jae-in, che ha fortemente voluto l’incontro e si è detto soddisfatto e fiducioso per questo passo storico nei rapporti con gli Stati Uniti. “Non mi aspettavo di rivedere il presidente Trump qui, è un gran giorno”, ha affermato invece Kim Jong-un.

Leaving South Korea after a wonderful meeting with Chairman Kim Jong Un. Stood on the soil of North Korea, an important statement for all, and a great honor! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 giugno 2019





Trump e Kim, fra tensione e scetticismo

“Tutto è cambiato da quando ho iniziato a incontrare Kim”, ha aggiunto il Presidente Trump, secondo quanto riporta l’Ansa. La storica stretta di mano è avvenuta al confine tra Corea del Nord e del Sud. Nel villaggio di Panmunjom, teatro dell’incontro, nel 1953 fu firmato l’armistizio fra USA e Nord Corea dopo tre anni di sanguinose battaglie. Stati Uniti e Corea del Nord sono tuttavia ancora tecnicamente in guerra. I loro leader si sono stretti la mano oggi in quel confine dove i rispettivi soldati si sono “combattuti e uccisi per conquistare pochi metri di terra”, specifica il Corriere della Sera. Dopo l’incontro fallito sulla denuclearizzazione, tenutosi ad Hanoi in Vietnam lo scorso febbraio, questo nuovo meeting fra i due potenti leader sembra smorzare un po’ la tensione fra i due Stati. Ma c’è ancora tanto scetticismo nell’aria, e la via della pace definitiva è ancora lunga.