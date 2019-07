Su Aurora Ramazzottti, negli anni, gli haters che dominano il web hanno detto di tutto: che era carina ma non bella come la madre, che era simpatica ma non talentuosa come il padre.

Negli anni, però, la “figlia di” ha dimostrato di sapersi impegnare e di avere le carte in regola per fare strada, e a ribadirlo questa volta è stato suo padre Eros che ha parlato della figlia con grande affetto a Radio 2, durante la trasmissione I lunatici.

Una giovane figlia in carriera

La decisione di lavorare nel mondo dello spettacolo ha messo Aurora Ramazzotti nella prevedibile situazione di poter essere criticata: in molti, infatti, hanno supposto che essendo i suoi genitori due pilastri dello spettacolo italiano, le strade le venissero spianate da agganci ed amicizie professionali paterne e materne. Dopo alcuni anni di incertezze e passi falsi, Aurora ha però cominciato a mettersi in gioco sul serio ed i risultati si sono visti: il suo ruolo di spalla della madre a Vuoi Scommettere? è stato molto apprezzata dal pubblico e dalla critica.

Oggi, suo padre Eros è ben determinato a spiegare che la figlia si sta facendo strada grazie alla sua solarità e alla sua voglia di lavorare: “Il rischio che Aurora possa essere considerata una raccomandata per il fatto di avere come genitori me e Michelle purtroppo c’è sempre, ma noi ce ne sbattiamo! L’invidia della gente non ci tocca perché siamo gente pulita, non abbiamo mai rubato niente a nessuno”. Il cantante, comunque, riconosce che la figlia abbia attraversato delle fasi complicate: “Lei negli ultimi anni è molto maturata, ha fatto le sue cavolate come tutti i giovani. Io non sono un padre severo. Alla fine qualche ca**ata l’ho fatta anche io alla sua età, è normale. Ma lei è cresciuta bene”.

Alcuni momenti difficili

Ramazzotti non nega che la separazione tra lui e Michelle possa aver portato a momenti di difficoltà nella vita di Aurora: “Un figlio di due genitori separati fa sempre un po’ di fatica ma Aurora ha superato questa situazione alla grande bene. Io come padre ho sempre cercato di essere sempre molto presente, di insegnarle l’educazione e le basi per il rispetto del prossimo. E guardando la donna che è diventata oggi posso dire di essere molto fiero di lei”.

