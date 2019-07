La piccola Rom Roath Neary aveva soltanto 2 anni ed è morta in modo orribile, divorata dai coccodrilli sotto gli occhi impotenti dei genitori che l’avrebbero persa di vista per pochi attimi. Una tragedia sconvolgente quella accaduta a una famiglia cambogiana a Siem Reap, all’interno di una fattoria. La bimba si sarebbe allontanata per infilarsi nella fossa infestata dai rettili, e sarebbe stata mangiata viva. In un disperato tentativo di riportare a galla i suoi resti, il padre avrebbe scavalcato il recinto riuscendo a prendere soltanto la testa di sua figlia.

Bimba uccisa dai coccodrilli

Tragedia a Siem Reap, in Cambogia, dove un branco di coccodrilli ha ucciso una bambina di 2 anni che si era immersa nella loro fossa. La piccola Rom Roath Neary non ha avuto scampo, e nel giro di pochi minuti il suo corpicino sarebbe stato dilaniato dal feroce morso dei rettili.

Il dramma sarebbe avvenuto dopo una breve distrazione dei genitori, che si sarebbero accorti di quanto stava accadendo solo quando ormai non c’era più nulla da fare.

Stando a quanto riferito alla stampa locale dal portavoce di polizia Och Sophen, la madre della minore l’avrebbe persa di vista per pochi attimi. Secondo la testimonianza della donna, la bimba sarebbe sfuggita al suo controllo mentre cambiava il pannolino al fratellino, nato poche settimane prima.

Il padre ha recuperato solo la testa

La fossa infestata dai coccodrilli dove è morta la piccola Rom Roath, in Cambogia – Fonte: Facebook Chuyển hàng Cambodia Thành Phát

Il padre, in preda alla disperazione, avrebbe scavalcato il recinto per cercare di recuperare i resti della figlia. L’uomo avrebbe estratto dall’acqua soltanto il cranio della bimba, del cui corpo sarebbe rimasto pochissimo.

La conferma sarebbe arrivata dalle autorità locali, che hanno riferito di come l’uomo abbia rischiato la sua stessa vita per estrarre quel che rimaneva della sua bambina. Un video girato da un testimone oculare sarebbe anche finito online.

Poche settimane fa un’altra vicenda terribile ha avuto come protagonista un bambino della stessa età. Il piccolo Ruben è morto in Australia, divorato dai coccodrilli dopo essersi allontanato dai genitori.