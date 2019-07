Sono davvero molto poche le informazioni che giungono a distanza di giorni dal tragico accaduto che ha avuto per protagonisti, sfortunatamente, due persone note al pubblico di Maria De Filippi. Si tratta infatti di due ex del trono over della De Filippi, la coppia formata da Carmine Grasso e Anna Grassi.

Esplosione nella villa di Bari

Secondo quanto venuto alla luce, martedì scorso i due ex – rispettivamente cavaliere e dama – del Trono Over di Uomini&Donne si sono ritrovati protagonisti di un accadimento drammatico. Un incidente domestico che potrebbe avere tuttora gravissime conseguenze soprattutto sulla dama. Stiamo parlando di Carmine Grasso e Anna Grassi: i due si erano conosciuti nello studio di Uomini&Donne e tra loro era subito scattata la scintilla. Dopo una brevissima frequentazione, i due avevano deciso di uscire dal programma per conoscersi meglio e viversi la loro relazione ben lontano dai riflettori di canale 5.

Una fuga di gas: Anna Grassi travolta dalle fiamme

Una passione che li aveva fatti incontrare, unire e andare a vivere insieme nel comune di Lauro, in una villetta precisamente ubicata nella frazione di Migliano. Erano però circa le 9 di martedì 25 giugno scorso quando qualcosa, proprio in quella villetta, è accaduto. Una fuga di gas presumibilmente – come si legge anche sul sito del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, tra i primi ad intervenire sul posto – che ha poi provocato una violenta esplosione.

Come si legge sul portale dei Vigili del Fuoco, l’intervento è avvenuto circa alle 8.54 di martedì scorso: “Nella violenta esplosione rimanevano feriti i due occupanti, un uomo di 81 anni e una donna di 70 anni – si legge sul sito – Quest’ultima trasportata presso il centro grandi ustionati dell’Ospedale di Bari per le gravi ferite riportate“.

Trasferita in ospedale: è grave

A dare conferma che le due persone in questione siano Anna Grassi e Carmine Grasso è la fonte locale BassaIrpinia. Secondo quanto ricostruito, pare che vi sia stata una fuga di gas all’interno della villetta e che la deflagrazione sia stata involontariamente provocata dalla donna aprendo il frigorifero. L’uomo, meno grave e dimesso dopo qualche ora dallo scoppio, si trovava in casa. Anna invece è stata travolta dalle fiamme e pare che le sue condizioni di salute siano state particolarmente compromesse.

*immagine in alto: Anna Grassi e Carmine Grasso nello studio di Uomini&Donne (frame)