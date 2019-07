A gennaio Francesco Chiofalo si è sottoposto a una operazione per la rimozione di un tumore al cervello. Sono passati mesi e solo ogni tanto l’ex “lenticchio” di Temptation Island ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Questa volta a spiegare come vanno le cose ci ha pensato la sua compagna Antonella Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi racconta come sta Chiofalo

Al settimanale DiPiù Antonella Fiordelisi ha provato a raccontare come va questo periodo per la sua dolce metà: “Dopo l’operazione è iniziato per Francesco un lungo periodo di riabilitazione. Quando si tocca il cervello non si sa mai quali organi si andranno a compromettere. Nel caso di Francesco i danni sono stati lievi ma ci sono. La cosa più devastante, però, è stata la radioterapia“. Poi spiega ancora: “Il tumore per fortuna non era maligno ma la radioterapia serve a prevenire la ricomparsa e a eliminarne i possibili residui. È una terapia molto violenta per il fisico, che ha causato a Francesco un forte dimagrimento e lo ha reso stanco e debole. Il fisico non è più quello di una volta palestrato dalla cima ai piedi ma non mi importa dei muscoli: a me interessa la sua anima“, ha concluso con sentimento la Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo

A Uomini & DonneMagazine qualche mese fa Francesco Chiofalo ha spiegato che Antonella gli è stata molto vicino nel momento più difficile della sua vita: “Nel periodo in cui sono stato male, lei è stata una delle persone che più mi è stata vicina. Non ho capito subito che da parte sua ci fosse interesse. Non pensavo che una come lei potesse guardare uno come me, soprattutto essendo circondata di bei ragazzi e calciatori“.