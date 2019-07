Ilary Blasi e Francesco Totti festeggiano 14 anni d’amore in salsa romantica, ma la conduttrice sorprende i fan – prima di tutto il maritino – con uno scherzo ‘cattivissimo’ che è diventato virale. Al dolcissimo post di lui, che scrive “Guardami le spalle” mentre la sua compagna di vita lo tiene stretto a sé, arriva una risposta inaspettata e davvero divertente.

Francesco Totti: la dedica d’amore a Ilary

“Guardami le spalle“, scrive l’ex capitano della Roma Francesco Totti a sua moglie, accompagnando un tenerissimo scatto a due cuoricini. È così che l’ex re del calcio italiano ha fatto la sua romantica dedica alla consorte, dopo aver festeggiato 14 anni di matrimonio (il 19 giugno scorso).





E Ilary Blasi non lo ha mai lasciato, insieme a lui nelle gioie e nei dolori di una vita sempre sotto i riflettori. Ma non è tutto oro quel che luccica, dato che la signora Totti ha scelto di non usare la stessa moneta per ‘ricambiare’ le attenzioni del marito.

Lo scherzo di Ilary Blasi

La vacanza della famiglia Totti, come ogni anno, si rivela motivo di grande interesse e curiosità per il gossip. Una certa dose di ‘perle’ la regalano i diretti interessati, che spesso condividono i loro viaggi sui social.

L’ultimo video di Ilary Blasi ha fatto divertire i fan della ‘family’, e riguarda un perfido scherzo al marito. Pare proprio che Totti debba guardarsi le spalle proprio dalla mogliettina, in vena di coglierlo alla sprovvista durante un momento di relax.

Tutto inizia con un breve sondaggio della conduttrice che chiede un parere ai suoi follower: “Ciao ragazzi, ho una proposta per voi. Volevo fare un gavettone a mio marito. Sì o no?“. Ovviamente vince la prima risposta, e il risultato è esilarante.

Il video dello scherzo di Ilary Blasi a Francesco Totti – Fonte: Instagram Stories Ilary Blasi

D’altronde che vacanza sarebbe senza un sonoro gavettone? Per la gioia dei fan, lo scherzo è finito tra le Instagram Stories della vulcanica Ilary, con buona pace del marito (che ha salvato il telefonino – per un pelo – dalla doccia inaspettata).

Il video dello scherzo in slow motion – Fonte: Instagram Stories Ilasy Blasi

*immagine in alto: fonte/Instagram Francesco Totti, dimensioni modificate