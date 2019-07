Nino Formicola è tornato a parlare di sé con un’intervista pubblicata sulle pagine del settimanale TelePiù. Il “notaio” de La sai L’Ultima, il varietà di Canale5 condotto da Ezio Greggio con Romina Pierdomenico, racconta la sua vita dopo la scomparsa dell’ex socio e cognato Andrea Brambilla, confessando di aver avuto grande difficoltà a far ripartire la sua carriera di comico senza il suo compagno.

La vita dopo la scomparsa di Zuzzurro

I due sono diventati celebri grazie al duo comico-cabarettistico Zuzzurro e Gaspare, che conobbe un buon successo televisivo e teatrale dalla sua formazione, nel 1976, fino al 2013, anno della morte di Brambilla. La scomparsa di Zuzzurro è stata molto patita dal cognato, sia dal lato personale che da quello professionale.

“Appena Andrea se ne è andato, mi hanno chiesto uno spettacolo di cabaret da solo […] ho impiegato quattro anni per riuscire a farlo, perché mi venivano in mente solo sketch per due– confessa Formicola durante l’intervista – Il mio problema era non aver mai fatto il solista, né ragionato come tale”. Il comico ha inoltre dichiarato che non tornerà mai più a fare cabaret in coppia.

“Gaspare c’è ancora, non è scomparso“

A 6 anni dalla scomparsa del compagno di spettacolo, Formicola torna a parlare di sé con ottimismo. L’anno scorso, infatti, l’ex comico aveva partecipato e vinto l’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi, con l’intento di far sapere a tutti che lui non era scomparso, che “Gaspare c’è ancora”. Poco dopo aveva sposato la bella Alessandra Raya.

Adesso Formicola vuole aiutare gli altri

Per quanto riguarda il piano professionale, Nino confessa che il suo sogno adesso sarebbe quello di far da spalla agli altri comici, “nella vita si arriva ad un punto in cui accumuli un’esperienza tale per cui è giusto, se si riesce, fare in modo che gli altri non prendano gli schiaffi che hai preso tu”.

*immagine in alto: Nino Formicola a Verissimo (frame)