Giugno ci lascia con un ricordo decisamente poco piacevole, soprattutto per l’afa record che ha tenuto sotto scacco diverse regioni. Cosa accadrà nel mese di luglio? Le previsioni rimandano a un quadro climatico più soft, con un lieve calo delle temperature che renderà più gradevole la vacanza. Chi ha deciso di partire proprio in questo periodo, infatti, troverà dalla sua condizioni favorevoli lungo tutta la Penisola, con un’alta pressione diffusa ma un caldo nettamente più sopportabile (specialmente al Nord).

Cosa succede al Centro Nord

Nella prima settimana, tra l’1 e il 7 luglio, correnti più fresche arriveranno ad accarezzare il Centro Nord portando un leggero calo delle temperature. Questo si tradurrà in un periodo più piacevole e farà dimenticare il caldo record del mese appena concluso.

Se giugno ha aggredito lo Stivale con l’anticiclone africano e l’afa, luglio si prospetta meno incisivo ma comunque all’insegna dell’alta pressione. Attenzione però: non si esclude l’incursione di qualche temporale estivo, specialmente sulle Alpi.

Lungo tutto il mese, infatti, è possibile l’insorgenza di una lieve instabilità pomeridiana, causa di rovesci di media intensità tra Alpi, Appennino e pianure centrali.

Le previsioni per il Centro Sud

Il Centro Sud sarà meno interessato dal calo delle temperature, anche se la diminuzione porterà sollievo dopo il caldo torrido del mese precedente. Ma non si tratterà di una condizione permanente: nell’ultima settimana di luglio potrebbe arrivare una nuova ondata rovente.

Precipitazioni prevalentemente assenti per tutto il mese, che si caratterizzerà come caldo ma non in maniera eccessiva, anche se permarrà la condizione di temperature al di sopra della media del periodo.

Il bilancio delle previsioni per i prossimi 30 giorni, dunque, sembrerebbe positivo ma l’Italia viaggerà su due binari distinti: il progressivo indebolimento dell’anticiclone africano, infatti, si farà sentire maggiormente nei settori settentrionali. Per il vero fresco, il Sud dovrà attendere gli ultimi 15 giorni di agosto.