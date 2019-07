In arrivo nelle sale il 1 Gennaio 2020 Tolo Tolo, il quinto film di Checco Zalone. Le riprese sono già iniziate negli studi di Cinecittà a Roma. La pellicola vedrà anche l’esordio da regista del comico pugliese.

Sono passati oramai 3 anni dall’ultimo film di Checco, Quo Vado, che aveva incassato la cifra record di 70milioni di euro. Tutto fa sperare per un nuovo grande successo. Il film parlerà di un comico napoletano minacciato dalla malavita, al quale viene assegnato un carabiniere di scorta. I due rimarranno amici anche quando la protezione verrà revocata.

Checco: “Fatico a dormire”

“È il film della piena maturità artistica” svela il produttore Pietro Valsecchi di Taodue sulle pagine di VanityFair, sottolineando come Luca Medici (vero nome di Checco) stia lavorando sulla pellicola da molto più di un anno. “Il film sarà molto impegnativo. Anche per questo motivo nelle ultime notti fatico a dormire” aveva confessato Checco lo scorso inverno, durante le riprese in Kenya. Il film si svolgerà infatti nel paese africano, oltre che in Marocco, in Puglia e a Roma.

Una nuova comicità intelligente

L’attore ha sicuramente ben capito il valore della produzione di materiale di qualità e della pericolosità della sovraesposizione al pubblico, non nascondendo inoltre la pressione dei critici e del pubblico. Pressione sicuramente ben fondata, essendo Checco diventato l’uomo da record del cinema italiano, esponente di una comicità che si sta facendo sempre più sottile ed intelligente, trattando temi significativi come quelli legati all’economia ed alle differenze tra nord e sud.

Una stagione ricca di titoli

Tolo Tolo verrà distribuito da Medusa, che prevede un anno ricco di titoli all’insegna della commedia, con la speranza di riavvicinare il pubblico, oramai sempre più orientato verso la visione da casa, verso il grande schermo. “Per noi il cinema è in sala e a prescindere dal fenomeno streaming continuiamo a puntarci” avevo dichiarato all’Ansa l’ad Giampaolo Letta. La stagione sarà effettivamente molto ricca e vedrà coinvolti grandi nomi, come Christian de Sica, Toni Servillo e Dustin Hoffmann, Aldo Giovanni e Giacomo, Ficarra e Picone e Claudio Bisio.

*Immagine in alto:Checco Zalone. Fonte/Instagram Checco Zalone (dimensioni modificate)