Di questi momenti la notizia che una piccola bimba di 5 anni è morta questo pomeriggio dopo essere annegata nel fiume Reno.

Bimba di 5 anni annega nel Reno

La tragedia si è consumata, come viene diffuso da Il Resto del Carlino, intorno alle 13 di quest’oggi. La piccola, insieme alla sua famiglia, si trovava sulle rive del fiume Reno, precisamente in località Molino del Pallone, una frazione di Alto Reno Terme in provincia di Bologna situata esattamente tra l’Emilia Romagna e la Toscana. Non è ancora chiaro agli inquirenti cosa sia accaduto in quegli attimi che hanno preceduto la tragedia.

Vano ogni soccorso

La piccola, presumibilmente, si sarebbe trovata nelle acque del fiume per fare un bagno insieme alla sua famiglia quando è improvvisamente annegata. Chiamati i soccorsi, una volta giunti in loco servendosi anche dell’elisoccorso, purtroppo né i medici né il personale sanitario hanno potuto fare qualcosa per la piccola che è deceduta poco dopo. Al momento non sembrano filtrare ulteriori informazioni a riguardo ma è chiaro che gli inquirenti passeranno al vaglio tutta la dinamica per capire cosa possa essere accaduto alla bimba.