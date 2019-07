Uno scatto su Instagram per immortalare la sua partecipazione a Miss Italia Lazio in qualità di giurata ha riportato Eliana Michelazzo al centro del gossip, dopo la clamorosa rivelazione sull’affaire Pamela Prati – Mark Caltagirone che ha detto che verrà romanzato in un libro e un film. Ma non è stata tanto la sua partecipazione a generare attenzione ma il fatto che, in realtà, non era stata nominata giurata, come ha specificato la pagina ufficiale di Miss Italia.

Eliana Michelazzo giurata a Miss Sorriso Lazio

Eliana Michelazzo ha pubblicato uno scatto su Instagram che la ritrae a Casal Palocco, nel centro commerciale Le Terrazze, dove si è svolta la finale di Miss Sorriso Lazio 2019. La fotografia corredata da una didascalia in cui compare anche un emoticon ammiccante è accompagnata da queste parole: “Stasera in giuria per la prima finale di miss sorriso Lazio 2019“. Il suo scatto ha generato non poche polemiche tra gli utenti che hanno reagito male alla sua partecipazione come giurata al celebre concorso di bellezza, a causa del suo duplice ruolo di presunta truffatrice e truffata nella vicenda del falso matrimonio di Pamela Prati.

Eliana Michelazzo smentita da Miss Italia

In realtà, Eliana Michelazzo era semplicemente ospite di un evento che ha inglobato le selezioni di Miss Italia Lazio, Le Terrazze sotto le stelle. Infatti, nell’ambito di una manifestazione collaterale al concorso di bellezza, lo scorso 30 giugno, Eliana Michelazzo è salita sul palco dal quale ha annunciato che sta scrivendo un libro sul caso Caltagirone. Ma la sua presenza ha generato comunque malumori tra gli utenti. Domenico Marocchi, giornalista Rai, ha scritto: “Ma davvero Miss Italia prende in giuria una che usava un bambino per organizzare delle truffe conclamate? Sarebbe questo il modello per le ragazze italiane?“.

Ma davvero @_MissItalia prende in giuria una che usava un bambino per organizzare delle truffe conclamate? Sarebbe questo il modello per le ragazze italiane? @PMirigliani #madovesiamofiniti #larealtàsuperalafantasia pic.twitter.com/yTwAU8Nmlp — Domenico Marocchi (@domenicomarock) June 30, 2019

Non si è fatta attendere la replica della pagina ufficiale su Twitter del concorso di bellezza. Infatti, Miss Italia ha smentito che Eliana Michelazzo fosse ospite del concorso e membro della giuria, contraddicendo quanto scritto dall’ex agente di Pamela Prati su Instagram. Queste le parole usate dalla pagina del celebre concorso: “La signora in questione non è prevista nella serata di Miss Italia Lazio, ma presente in un’altra manifestazione“.

La signora in questione non è prevista nella serata di Miss Italia Lazio, ma presente in un’altra manifestazione. — Miss Italia (@_MissItalia) June 30, 2019

Dopo che un altro utente ha sollevato la questione, l’account ufficiale di Miss Italia ha smentito con ancora più forza la partecipazione di Eliana Michelazzo in qualità di giurata: “Abbiamo già scritto ieri sera la signora in questione non era prevista e non è stata membro di alcuna giuria“.