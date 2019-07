Chiara Ferragni e Fedez sono certamente una delle coppie più conosciute del momento. L’influencer ha raccontato nelle sue Storie di Instagram come è nato l’amore tra lei e il marito. Un video un po’ rocambolesco che però ha incuriosito i più appassionati di gossip.

L’inizio di un amore

È Chiara Ferragni a raccontare per la prima volta come è nato l’amore tra lei e Fedez, una svolta inedita nata da, neanche a dirlo, una canzone. La coppia è insieme in un castello e a lei scatena romantici ricordi: “Siamo in questo posto bellissimo che è un castello, che io amo. Ci sono andata tantissime volte. Una delle ultime volte che sono venuta qua d’estate è quando poi ho mandato il primo messaggio a Fede…“. A quel punto interviene proprio Fedez interrompendo la moglie e facendo salire il livello di curiosità a picchi inesplorati. Il video finisce e la Ferragni ricomincia poi con un nuovo video, forse dopo una chiacchierata a quattr’occhi con Fedez.

L’influencer ha continuato: “Fede mi ha interrotto, però dicevo che in questo posto in cui venivo da quando ero bambina, nel 2016 qui, dopo una cena con i miei genitori e le mie sorelle, è quando ho fatto lo Snapchat cantando la canzone di Fede. E poi abbiamo cominciato a scriverci“. Ed era solo l’inizio: oggi sono sempre più belli ed innamorati insieme al piccolo Leo.

Chiara e Leo: che somiglianza

Chiara Ferragni ha pubblicato di recente su Instagram uno scatto che è un collage di due foto, una sua e una di Leo, entrambi a 14 mesi. La somiglianza tra i due è sconvolgente. Ai fan il collage è piaciuto tantissimo e ormai Leo è una vera e propria star dei social, come i genitori.