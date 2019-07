Da una parte all’altra di Mediaset, e non si fa per dire. Una volta entrati nella macchina televisiva e dopo aver ricevuto il benestare delle padrone di casa, è quasi impossibile uscirne ma è permesso, di contro, svolazzare da un programma all’altro. È la sorte che potrebbe toccare ora a Jack Vanore, il frutto di Uomini&Donne.

Dopo Uomini&Donne, la voglia di cambiamento

Dallo studio di Uomini&Donne alle Honduras, non è proprio un attimo ma Jack Vanore sembra avere tutta la convinzione per potercela fare. Dopo un po’ di tempo trascorso nei meandri di uno studio che l’ha visto e rivisto da tutti i punti di vista possibili – prima corteggiatore, poi tronista e ora opinionista – pare che Jack Vanore abbia voglia di cambiare un po’ aria e.. di un tuffo nel mare de L’Isola dei Famosi.

Non è il solo in lizza per le Honduras

Non è ancora arrivata la notizia ufficiale che riguarda la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che non si sa ancora bene se tornerà alla ribaltà, se non ritornerà, se andrà in onda in nuove vesti, se perderà la complicità di Alessia Marcuzzi.

embra però che Jack Vanore abbia tutta la voglia e l’intenzione di travalicare lo studio di Maria De Filippi per gettarsi a capofitto in una nuova avventura. Una proposta quasi più spontanea che altro, dunque la vera domanda potrebbe essere: accetteranno la sua candidatura? Anche perché, voci di popolo, Jack Vanore non sembra essere il solo a puntare per un piccolo posto in tenda alle Honduras. Tra coloro che ambiscono ad essere scritturati ci sarebbero altri volti noti, tutti a vario genere passati tra le mani della Queen come Luca Dorigo e Lucas Peracchi.

Non sembrano esserci dubbi solamente su una piccola postilla, a lato di tutto questo fitto chiacchiericcio: è indubbio che qualora L’Isola dei Famosi andrà in onda, lo farà ancora per un anno almeno su Canale 5, proprio come scritto sul contratto all’articolo “diritti”.