L’amore arriva al capolinea… di nuovo. Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre si sono lasciati. Al settimanale F, l’attrice ha rivelato che la conclusione della loro storia d’amore durata 1 anno.

L’annuncio della fine

Al settimanale F Monica Bellucci ha raccontato: “Il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita“. Belle parole per descrivere la fine di una relazione, come è solita fare la Bellucci che difficilmente si lascia andare a sfoghi con la stampa. “Nella storia con Nicolas sicuramente ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose“, poco male, l’attrice come sempre mostra tutta la classe che la contraddistingue.

La coppia si era mostrata ufficialmente insieme solo qualche mese, anche se la relazione andava avanti da 1 anno. Nicolas Lefebvre è uno scultore, più giovane di lei di 18 anni, anche se l’età sembra non essere mai stata un problema.





L’ex storico

Come è noto Monica ha due figlie avute dal suo ex marito Vincent Cassel. Le due sono Deva e Leonie, la prima è diventata famosissima di recente proprio per la sua somiglianza con la madre. L’amore tra i due attori, iniziato nel 1999, è terminato nel 2013, quando i due hanno annunciato pubblicamente la separazione. Vincent Cassel è convolato a nozze nel 2018 con la modella 21enne Tina Kunakey, anche lei molto bella e molto seguita sui social.