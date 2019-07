Il fatidico giorno delle nozze è arrivato: Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono sposati. A dicembre l’annuncio, ed ora il matrimonio. La celebrazione è avvenuta su una spiaggia in provincia di Roma. Tra gli invitati, alcune figure note dello spettacolo: Rita Dalla Chiesa, Adriana Volpe, Manila Nazzaro, Matilde Brandi, Antonella Elia, Alessia Fabiani.

Tutti in bianco sulla spiaggia al tramonto

Ad un matrimonio sulla spiaggia i due neosposi avevano pensato già da tempo. Sullo sfondo, il tramonto sul mare, con il sole che cala all’orizzonte. Alla fine ce l’hanno fatta: il matrimonio è stato organizzato proprio così. La spiaggia era quella di Maccarese, una frazione di Fiumicino sul litorale romano. Gli invitati erano vestiti rigorosamente di bianco, così come gli sposi e il matrimonio è stato indubbiamente luminoso. La torta invece era lilla, costruita su più strati, decorata ai lati con rose e note musicali e sulla cima due note musicali più grandi. Il celebre assente alla cerimonia è stato Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando. La sua mancata partecipazione era già stata intuita da tempo: i due, infatti, si sono allontanati dopo un periodo di buoni rapporti. Stando alle dichiarazioni della Orlando, dopo essersi risposato si è distaccato lui per primo, dimostrando di non voler più l’ex moglie nella propria vita.





Stefania e Simone, 11 anni di amore

Simone Gianlorenzi, musicista di successo, è il “grande amore” di Stefania Orlando, come da lei stessa definito. Il matrimonio ha coronato una storia sentimentale che durava già da 11 anni. Tra i due c’è una notevole differenza di età: lui è più giovane di lei di 9 anni, ma la Orlando non si è mai sentita scoraggiata per questo. “È maturo più di me spesso e volentieri. Il nostro è un rapporto molto solido: siamo complici ed innamorati. Abbiamo costruito un amore sano” aveva dichiarato la showgirl durante un’intervista a Vieni da me. La proposta è arrivata da parte di Gianlorenzi su una terrazza con vista su Roma, in un’atmosfera dolce e romantica. E lei ha subito detto sì.





(Immagine in evidenza: Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi. Fonte: Instagram/Stefania Orlando)