Adriana Volpe reagisce duramente alla chiusura del programma Mezzogiorno in famiglia e si scaglia contro il direttore di Rai Due Carlo Freccero. In un post su Instagram ha riepilogato la sua situazione lavorativa e lancia pesanti accuse.

Il futuro di Adriana Volpe

Adriana Volpe in un’intervista a Panorama, ripresa in un suo post su Instagram. Ha parlato di un atteggiamento ambiguo di Freccero: “Dopo avermi riferito in camera caritatis che il mio allontanamento da I Fatti Vostri era stato uno sbaglio e che avrei dovuto tornare in quel programma, pare avere repentinamente modificato la propria opinione visto che al momento non sono contemplata nei piani Rai per la prossima stagione”. La Volpe è rimasta delusa per la totale mancanza di considerazione dei vertici dell’azienda, i quali non hanno mai risposto alle sue numerose domande. Tuttavia, la Volpe non vuole fermarsi.

Il 9 luglio verranno presentati i palinsesti Rai per la prossima stagione e se l’aziende dovesse confermare che non è più una risorsa, inizierà per lei un nuovo percorso lavorativo e dice: “Andrò fino in fondo e continuerò ad essere attivamente impegnata nella difesa della libertà di pensiero, dei diritti delle persone e della meritocrazia”.





Adriana Volpe, le accuse a Carlo Freccero

In questi giorni, a Viale Mazzini c’è aria di tempesta. Infatti, Adriana Volpe, uno dei volti simbolo di Rai Due, ha visto la cancellazione del suo programma Mezzogiorno in famiglia. Di fatto, il suo futuro in azienda sarebbe in bilico. Dopo essere stata allontanata da I Fatti Vostri, per l’”affaire Magalli”, la Volpe subisce un nuovo smacco dalla Rai ma stavolta non ci sta e si è scagliata ripetutamente contro il direttore Carlo Freccero e contro gli altri dirigenti. Sono tante le recriminazioni della conduttrice verso Freccero. Ad esempio, l’aver deciso di investire in produzioni esterne oppure in programmi che non hanno ottenuto il successo sperato come Il concerto di Guè Pequeno, Realiti e Ziggy. Inoltre, ha pesantemente criticato l’eccessivo stipendio di Enrico Lucci.





Secondo la Volpe, per il neo direttore di Rai Due sarebbe fin troppo facile intestarsi successi per show come Il Collegio o The Voice of Italy, essendo stati ereditati da dirigenze precedenti. In un post Instagram delle ultime ore, la conduttrice ha riepilogato la sua condizione attuale, pubblicando lo screen dell’intervista che ha rilasciato al settimanale Panorama.