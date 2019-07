L’instancabile Barbara D’Urso, nel 2019-2020, potrebbe decidere di optare per una tabella di marcia settimanale più soft rispetto agli scorsi anni. Dopo i tour de force del 2018, dalla prossima stagione la regina della domenica potrebbe rinunciare alla corona, decidendo di rimanere “la regina infrasettimanale”.

Pare infatti che potrebbe non essere lei a condurre Domenica Live: il programma è confermato, ma Barbarella potrebbe non esserci…

Niente Barbara D’Urso nel weekend?

Possiamo solo immaginarci la reazione del fidatissimo pubblico della domenica: è mai possibile che Carmelita rinunci al programma che di fatto l’ha consacrata come icona televisiva? Difficile pensarlo: di anno in anno, la domenica pomeriggio i grandi nomi della televisione si sono dati il cambio nel portare a termine una missione che sembrava impossibile: sconfiggere Barbara D’Urso sul piano dello share. Solo Mara Venier, l’anno scorso, sembra aver segnato qualche punto significativo in termini di concorrenza spietata tra donne al comando della telecamere.

L’annuncio da parte di Piersilvio Berlusconi

Quest’anno, per ragioni legate agli impegni (così è stato detto) Barbara potrebbe rinunciare. Chi non desidera una domenica libera ogni tanto? Ecco, lei potrebbe aver sentito il bisogno di prendersele tutte. A spiegarlo è stato Piersilvio Berlusconi, con la presentazione dei palinsesti Mediaset per il 2020: “Domenica Live è confermata nel solito orario, ma Barbara D’Urso ha tanti impegni, le abbiamo dato la libertà di decidere se ce la fa o meno. La domenica per noi è la fascia meno rilevante e abbiamo lasciato a lei piena libertà”.

Ci sarà o non ci sarà? Non lo possiamo ancora sapere, ma ben presto avremo una risposta, spiegabilmente dalla diretta interessata. Certo è un fatto che, se accadrà davvero, è impossibile immaginare chi potrebbe sostituire l’insostituibile “queen del weekend”.