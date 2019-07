Paola Perego è tornata in onda, con il suo programma Non disturbare, e tra gli ospiti che hanno aperto le danze c’è Cristiano Malgioglio. Il paroliere si è abbandonato a un’intervista che ha toccato alcune tappe cruciali della sua esistenza, tra le luci del successo e i grandi drammi che costellano il suo percorso. Il suo racconto è arrivato dritto al cuore del suo affezionato pubblico.

Le angosce di Cristiano Malgioglio

“Ho vissuto due anni di angosce terribili, ho avuto una forte depressione, la prima volta con la scomparsa di mia madre“. È con queste parole che Cristiano Malgioglio ha aperto il suo cuore davanti a Paola Perego, durante la sua ospitata a Non disturbare.

Al termine di un lungo sipario divertente, in cui ha ripercorso le tappe della sua genesi artistica, il discorso si è fatto più profondo e le emozioni hanno attraversato il suo racconto.

Il paroliere ha affondato l’occhio su alcune delle vicende più sconvolgenti della sua vita, eventi che gli hanno inflitto un dolore indelebile. Prima di tutto la perdita dell’adorata mamma, che ha definito “pilastro” della sua esistenza.

Poi la morte della sorella, che si è spenta nel 2017, nel giorno del compleanno dell’artista. Aspettava la sua telefonata ma ha ricevuto la terribile notizia. Questo lutto, dopo la scomparsa di entrambi i genitori, ha aperto una voragine irreversibile nel suo cuore: “È stato un momento orribile. Quando faccio gli anni scappo via, non voglio nessuno, stacco il telefono, non voglio auguri, li detesto. Non parlo mai di lei“.

Malgioglio si è commosso e ha commosso il pubblico e la conduttrice, che ore prima della puntata, in onda in seconda serata su Raiuno il 2 luglio scorso, ha ricordato l’appuntamento sul suo profilo Instagram. Ospite della trasmissione anche Elena Santarelli.

La battaglia contro il melanoma

Ne aveva già parlato tempo fa, mettendo a nudo uno dei momenti più spaventosi della sua storia, e ha voluto ricordarlo anche nella trasmissione della Perego. Si tratta della drammatica scoperta di avere un tumore, fatta per caso qualche anno fa.

“Mentre stavo facendo la doccia, ho notato di avere uno strano neo sulla gamba. Ho fatto un controllo da un dermatologo e ho scoperto che si trattava di un melanoma“.

A salvargli la vita sarebbe stata proprio la diagnosi tempestiva, come lui stesso ha precisato in tv, dove durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip aveva raccontato di sentirsi molto fortunato: “Io me la sono cavata, ma potevo non accorgermene in tempo“.

L’intervento di Malgioglio in trasmissione era particolarmente atteso da tanti fan della conduttrice, che nei giorni precedenti ha pubblicato anche un breve video sui social proprio insieme al suo speciale ospite.