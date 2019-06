Dopo il successo dell’edizione passata, Paola Perego torna a condurre il programma “Non disturbare” su Rai1, in seconda serata. Tanti ospiti, tante interviste, che la presentatrice ha definito più come delle “chiacchierate“, e anche delle novità.

Ricomincia “Non disturbare”

La prima edizione, iniziata il 25 giugno dell’anno scorso, ha avuto un grande successo nonostante il tardo orario. L’ultima puntata si era conclusa con la giornalista Barbara Palombelli come ospite. Anche quest’anno al programma “Non disturbare”, che inizierà il prossimo 21 giugno, parteciperanno delle super donne, come Rita dalla Chiesa, Sabrina Salerno, Paola Barale e Marisela Federici. La prima con la quale Paola Perego chiacchiererà sarà Elena Santarelli, è proprio la conduttrice a svelarlo sul suo profilo Instagram. Sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la Perego, alla domanda su quale sia il segreto per un’intervista efficace, ha rivelato: “[Il segreto è] Non farla. O, meglio, trasformarla in una chiacchierata“. Il set sarà sempre quello intimo di una camera d’albergo, e sono previste sei puntate con 12 ospiti.





Nuovi scoop?

L’anno scorso la conduttrice è riuscita a far svelare alle proprie invitate segreti che non avevano mai rivelato. Anche quest’anno la Perego spera possa andare in questo modo; alla giornalista del settimanale ha confidato: “La verità è che gli autori e io prepariamo le interviste prima di registrare la puntata, ma sono pronta a stravolgere quello che abbiamo scritto in base a ciò che accade“. E ha aggiunto: “Metti due donne a chiacchierare da sole in una camera d’albergo con le luci soffuse: le telecamere si dimenticano velocemente e la complicità nasce spontanea, tanto che nella passata stagione mi sono scoperta anch’io a raccontare cose personali alle mie ospiti“. Ma il segreto del successo della trasmissione non è dato solo da questo: “C’è anche altro. Il rapporto con gli ospiti, per esempio, che dopo 36 anni di questo lavoro conosco quasi tutti personalmente. E la fiducia: loro si fidano perché sanno che non ‘tiro pacchi’, non faccio la domanda tranello per far scivolare qualcuno“, ha detto Paola Perego. Anche il fatto di far sentire a proprio agio gli ospiti non è cosa da niente: “Io sono una che parla tanto, con tutti, anche con i sassi, e questo aiuta le persone a sentirsi a proprio agio e ad aprirsi“.

Cellulari sequestrati

Una delle particolarità del programma è che la conduttrice sequestra i cellulari ai personaggi invitati. Guarda le foto della galleria immagini e la musica che ascoltano, ma non si limita solo a questo, come ha rivelato: “Non mi limito a guardare le foto o le canzoni, che già forniscono ottime indicazioni su chi ho davanti, ma ricevo i messaggi e le telefonate che arrivano durante la registrazione“. Questo comporta, ovviamente, che durante l’intervista possano arrivare messaggi e telefonate molto private: “Non le nascondo che nella passata stagione qualche momento di imbarazzo c’è stato. Anche perché chi scrive non sa che in quel momento stiamo registrando e che il telefonino ce l’ho io“. Ma anche in momenti del genere, la conduttrice ha saputo affrontare bene la situazione: “Quando mi sono resa conto che qualche messaggio era, diciamo così, riservato, ho semplicemente detto: ‘No, questo non lo leggiamo‘“.

La novità

Da quest’anno c’è anche una novità: alla trasmissione, tutta al femminile, parteciperanno anche degli uomini. Il patto è che abbiano una spiccata sensibilità verso il mondo femminile. Tra gli ospiti ci saranno Totò Schillaci, Pierluigi Diaco, Cristiano Malgioglio e Guillermo Mariotto. Paola Perego ha così commentato l’apertura verso l’altro sesso: “È una bella sfida anche perché all’inizio di ogni puntata, per capire meglio il mio interlocutore, apro il suo trolley e frugo tra i suoi abiti. Non sa quante cose si scoprono dai vestiti!“. Ha ricordato un aneddoto della passata edizione: “Dalla valigia di Simona Ventura sono venute fuori delle ciabatte improbabili. Me le sono anche provate, non ho resistito alla tentazione“. E ha concluso: “Immagino che stare seduta sul letto con un uomo e tirare fuori dalla sua valigia calzini e mutande sarà piuttosto complicato“.

Immagine in evidenza: Paola Perego. Fonte: Instagram