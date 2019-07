Elena Santarelli è stata ospite della prima puntata di quest’anno del programma di Paola Perego, Non disturbare. La showgirl ha raccontato di quanto sia stata dura vivere la battaglia del figlio Giacomo contro il tumore, adesso conclusa, del viaggio fatto insieme alla sua famiglia a New York, rivelando, infine, di aver preso la coraggiosa decisione di vedere la massa tumorale che, pare, sia stata asportata a suo figlio.

Elena Santarelli e la battaglia di suo figlio

Il viaggio a New York successivo alla fine delle terapie cui si è sottoposto il piccolo Giacomo, è stato, come ha spiegato Elena Santerelli, “un premio” per suo figlio, arrivato dopo che il piccolo si è sottoposto a queste cure molto difficili da affrontare. La prima parte della battaglia del piccolo Giacomo si è conclusa ma restano ancora tanti match da portare a casa: “Per i prossimi 5 anni e per altri anni seguiranno dei controlli, giustamente, dove si spera che non si ripresenti più quella cosa lì“.

Elena Santarelli ha affrontato insieme alla sua famiglia una sfida che è ancora aperta e che lei avrebbe preferito fronteggiare al posto di suo figlio, assumendo su di sé il peso di questo male. La showgirl ha preso una decisione coraggiosa durante la degenza di suo figlio e, pare, successiva all’asportazione della massa tumorale del piccolo Giacomo: “Ho visto il tumore che Giacomo aveva, l’ho voluto vedere in fotografia, quando l’ho chiesto all’oncologa lei mi ha detto ‘ma sei pazza?!’, e io ho detto ‘sì, perché mi manca un pezzo di questo puzzle, ho tutti i personaggi e mi manca il mostro cattivo, voglio vedere che faccia ha il mostro cattivo’, me lo immaginavo diversamente, era orrendo, però una volta che l’ho visto mi sono data pace“.

L’amore con Bernardo Corradi

Con Bernardo Corradi, Elena Santarelli ha vissuto un amore da favola. Proprio a New York, l’ex calciatore si è inginocchiato per farle la proposta di matrimonio, nell’ormai lontano 2013. A portare le fedi durante il matrimonio è stato il piccolo Giacomo che allora aveva solo 4 anni e mezzo. Sul rapporto con suo marito, Elena Santarelli ha rivelato di essere stata in passato una partner molto gelosa e di essere cambiata in questo senso solo dopo aver avuto insieme a lui due figli. La showgirl ha rivelato: “Ero gelosa, prima di avere i bambini, da quando ho avuto i bambini si è azzerata al 10% la mia gelosia“. Elena Santarelli ha anche raccontato un episodio della loro storia molto curioso.

Infatti, la showgirl ha rivelato di essere stata così gelosa in passato da aver avuto un furioso litigio con il marito perché l’unica volta in cui gli ha controllato il cellulare è stata colta con le mani nel sacco: “Era di notte, lui dormiva, il telefono era in carica e vedo che si illumina e leggo il nome di questa e dico ‘ma, che cosa vorrà dire a Bernardo a quest’ora’, lui sa il mio codice io so il suo, quindi non abbiamo problemi, io l’ho visto e l’ho svegliato alle 3 e mezza, io già ero partita con tutti i fumi, mi si era annebbiata la vista… Lui ha fatto le valigie e se n’è andato, era a casa mia a Milano, dopo 20 minuti, mezz’ora“.