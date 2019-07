Erica Piamonte ha da breve finito la sua esperienza nel Grande Fratello, eliminata dalla casa durante la puntata finale. La commessa toscana, che potrebbe adesso aver iniziato una storia con Gianmarco Onestini, durante il programma aveva dichiarato di essere bisessuale, rivelando di essere stata fidanzata con una ragazza in passato.

“Ho sempre saputo di essere bisex. Già quando ero piccina lo avevo capito”, racconta la ex gieffina ai suoi fan su Instagram. Erica aveva poi sottolineato come però lei, pur provando attrazione per entrambi i sessi, si consideri di visione tradizionalista e di come si veda fidanzata con un uomo.

Il difficile rapporto in famiglia

E’ proprio nella casa di Cinecittà che Erica Piamonte aveva deciso di fare coming out, rivelando anche la sua difficoltà nel confessare il fatto ai familiari. “Io sono bisessuale ed a loro non gliel’ho mai detto – chiosa la ex concorrente – Ho avuto una fidanzata ma secondo te gliel’ho detto a mio babbo? No, perché so già che non mi avrebbe detto niente ed il fatto che non mi avrebbe detto niente per me sarebbe stata una sconfitta. Io non mi accontento dell’indifferenza, vorrei la felicità”. Erica aveva poi confessato che solo la sorella era al corrente del suo orientamento sessuale.

La sua ex fidanzata

“La mia ex è piatta, è una ragazza molto carina ma molto maschiaccio […] si veste larga, ha i capelli corti, si trucca solo con la matita nera – confessa la Piamonte – A me la ragazza piace o a maschiaccio che si vede che è lesbica oppure tipo la Francy (Francesca De Andrè, ndr), non mi garbano le bellezze raffinate tipo una biondina con gli occhi azzurri, non mi attira”. Ed a proposito della De Andrè, proprio nella casa le due ex concorrenti si erano baciate, senza indugio e ripensamenti, durante il gioco della bottiglia.

“Io quando avevo questa fidanzata vivevo con alcune mie amiche e quindi lei veniva a casa nostra. Io avevo un’amica che mi ha detto ‘guarda, mi dispiace ma io non voglio vedere nulla” […] una risposta così a me ha fatto morire”, aveva infine concluso la ex gieffina, alludendo al motivo della reticenza in famiglia.

*Immagine in alto: Erica Piamonte. Fonte:Instagram (dimensioni modificate)