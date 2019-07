Altro bus dell’Atac in fiamme a Roma, in via Palmiro Togliatti. I Vigili del fuoco sono intervenuti con un’autobotte per domare l’incendio divampato sul mezzo della linea 058. L’autista è riuscito a far scendere i passeggeri e non si sarebbero registrati feriti. Su Facebook le immagini choc di quanto accaduto, e uno sfogo amaro dell’ex autista Micaela Quintavalle: “Io a tutelarvi ho provato. Ho fallito“.

Bus in fiamme a Roma

L’incendio che ha coinvolto il bus dell’Atac alla periferia di Roma, nella zona di Colli Aniene, ha scatenato diverse reazioni. L’azienda ha riferito che le cause dell’accaduto sono in via di accertamento e monta la protesta sui social.

Il mezzo era in servizio dal 2005 e non si sono registrati feriti, grazie alla prontezza dell’autista che è riuscito a far scendere tutti scongiurando il peggio,

Secondo quanto ricostruito, l’incendio sarebbe divampato intorno alle 20.30 del 2 luglio scorso, in via Palmiro Togliatti. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme con l’impiego di un’autobotte.

Il commento di Micaela Quintavalle

A stretto giro è arrivato il commento dell’ex autista Micaela Quintavalle, che ha affidato al suo profilo Facebook uno sfogo sulla vicenda: “Abbiate voi… lavoratori e cittadini il coraggio di ribellarvi a tutto questo. Io a tutelarvi ho provato. Ho fallito“.







La sindacalista era stata licenziata da Atac in seguito alla sua intervista sui bus andati a fuoco nella Capitale, trasmessa da Le Iene. Sotto accusa era finita la manutenzione dei mezzi dell’azienda, travolta da un terremoto mediatico di vaste proporzioni.

Nel maggio scorso, a finire sulle cronache è stato un altro bus Atac, per un principio di incendio che lo ha coinvolto nel cuore della Capitale, in via Sistina. Anche in quel caso, i passeggeri sono stati fatti scendere prima che la situazione potesse precipitare.

*immagine in alto: fonte/Facebook Micaela Quintavalle, dimensioni modificate