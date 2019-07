Si è presentato un po’ per caso al programma I Soliti Ignoti di Amadeus, ma in poco tempo è diventato virale su tutti i social. Si parla di Moreno, il ragazzo che ha impressionato il pubblico della Rai per la sua somiglianza con Stefano De Martino. A noi di The Social Post ha raccontato qualcosa della sua vita e di come si gestisce questa somiglianza nella vita di tutti i giorni.

La scoperta della somiglianza

Tutto è cominciato anni fa, quando Stefano De Martino è approdato al programma Amici di Maria De Filippi, deciso a sfondare nel mondo della danza. Gli amici così hanno cominciato a guardare Moreno in modo diverso: “Mi dicevano ‘Sei proprio uguale’ e alla fine ho cominciato a guardare anche io il programma“. Più la fama di De Martino cresceva più le cose cambiavano anche per Moreno che lavora in un negozio, proprio all’entrata, come ci dice lui stesso: “Ogni tanto venivo fermato per strada: ‘Ma tu sei il fratello di quello che balla in tv?’ Più si faceva conoscere e più la gente ci associava“. A quel punto cominciano le domande più strane, tra le persone che sospettano sia il fratello, il fratello gemello, e persino De Martino stesso deciso a mentire sulla sua identità: una delle tante volte in cui è stato fermato cercando di spiegare a una signora di non essere il famoso ballerino della tv lei risponde: “Sì certo voi dite tutti così, così la gente non vi dà fastidio“. “A volte non è neanche facile spiegarsi, vanno in confusione e mi chiedono comunque la foto“, ci spiega ridendo della situazione.





Nella vita di Moreno c’è anche una Belen, quando si sono incontrati lei è andata a colpo sicuro riconoscendo in lui il “ragazzo che somiglia a De Martino“, ormai infatti nella zona dove abita e lavora, si era sparsa la voce su questo ragazzo che somiglia tanto al ben più famoso ballerino della tv. Ormai stanno insieme da 3 anni e anche per lei è diventato divertente vederlo destreggiarsi tra le persone che lo scambiano per De Martino: “Si diverte quasi più lei che io“.

Il piacere della somiglianza con De Martino

Quando Moreno scopre De Martino non può che esserne contento: “A me piace ballare e il fatto di essere associato a un altro ballerino mi faceva piacere“. Riconosce anche la sua bravura: “Mi sono informato, lui è bravissimo, tutta un’altra cosa rispetto a me, che ballo in maniera amatoriale, però mi faceva piacere“. Moreno è contento di somigliare a una persona come De Martino che non solo si impegna nella sua arte ma che è anche “Un ragazzo solare, divertente“.

I due si sono persino incontrati tra lo stupore di De Martino che per la prima volta si è trovato di fronte alla sua somiglianza con Moreno: “Mi guardava dalla testa ai piedi, l’ho visto un attimino confuso“. Pare che anche la fidanzata a trovarsi di fronte i due sia rimasta un po’ scossa: “Fate impressione“.





Con Amadeus a I soliti ignoti

L’esperienza in televisione ai Soliti Ignoti è stata molto bella, si è sentito a suo agio dall’inizio alla fine, divertendosi molto anche grazie ad Amadeus. Non sapeva nemmeno che presentandolo il conduttore avrebbe subito fatto riferimento alla sua somiglianza. Sulla possibilità di intraprendere una carriera in tv però è titubante, ma chi lo sa!