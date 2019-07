Grande paura a Stromboli, dove il vulcano dell’isola ha fatto registrate alcune violente esplosioni con un conseguente trabocco di lava sulla Sciara del fuoco. La situazione sembra essere particolarmente seria, tanto che alcuni turisti si sono lanciati in mare in preda al panico.

I lapilli fuoriusciti dal vulcano hanno appiccato degli incendi e la frazione di Ginostra sarebbe in fiamme. Mario Calabresi, noto giornalista, è al momento sull’Isola ed ha postato su Twitter alcune testimonianze fotografiche.

Le autorità stanno valutando la possibilità di evacuare l’Isola. Il Messaggero ha riportato la testimonianza di un abitante di Lipari: “Vediamo una colonna di fumo nero dal vulcano, abbiamo sentito un boato molto forte, metà dell’isola di Stromboli non si vede”. Un’abitante dell’Isola di Stromboli ha invece raccontato al quotidiano: “C’è stata una potente esplosione. Abbiamo sentito un boato, poi si è alzata una colonna di fumo e lapilli incendiari su Ginostra e fiamme sui costoni del vulcano”.

Il fenomeno del parossismo, consistente proprio in violente esplosioni del vulcano che liberano lava, fumo e lapilli, non è particolarmente frequente. Gli ultimi episodi parossistici risalgono al 2007.

