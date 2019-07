Tony Colombo ha una lunga carriera nel mondo della musica, ma anche sul fronte del gossip le luci si sono accese su di lui. Cantante neomelodico di origini siciliane, ha avuto un padrino di rilievo in Mario Merola. La sua storia artistica si intreccia con quella privata, che lo ha consegnato alle cronache rosa per le sue nozze memorabili con Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino. Alle spalle di Tony Colombo, però, un altro matrimonio.

Le origini di Tony Colombo

Antonino ‘Tony’ Colombo è nato nel 1986 a Palermo e non a Napoli, come molti erano portati a credere alla luce del suo successo in Campania. Il primo a intuire le sue potenzialità sarebbe stato il celebre Mario Merola, nel lontano 1993.

Il suo esordio è avvenuto in tenera età, a soli 7 anni, con il primo album intitolato ‘A villeggiante. Un vero successo, se si considera che ha venduto oltre 20mila copie. Nel giro di pochi anni il primo tour europeo e un importante riconoscimento: il premio ‘Rivelazione dell’anno‘ nella sua Palermo.

Da Sanremo a Ballando con le Stelle

Il precoce debutto di Tony Colombo lo ha visto calcare importanti palchi, fino all’approdo alle semifinali nell’Accademia della canzone di Sanremo. Nel suo percorso anche il casting per X Factor e il premio come ‘miglior interprete neomelodico 2007’.

Il grande pubblico ha iniziato a chiedersi chi fosse esattamente quando ha partecipato a Ballando con le Stelle, nel 2014, quando ha preso il posto di Teo Teocoli (costretto al ritiro per un brutto infortunio).

Il matrimonio con Tina Rispoli

Tony Colombo ha sposato Tina Rispoli, vedova del boss Gaetano Marino, nel 2019. La cerimonia si è svolta nel cuore di Napoli, e sul tenore dell’evento si è accesa una polemica che ha coinvolto anche l’amministrazione comunale.

Secondo alcuni un momento “trash” di cui la città avrebbe dovuto fare a meno, che ha mandato in tilt il traffico e ha scatenato la bufera (sfociata in una multa alla coppia).





Dopo tre mesi di nozze, nel giugno 2019, si sono fatte strada insistenti voci di una presunta separazione, smentita dal cantante che, via Instagram, ha derubricato la crisi a un semplice litigio tra coniugi.

Prima di Tina Rispoli, Colombo è stato sposato con Luana La Rosa, ex moglie da cui ha avuto i tre figli Julie, Emmanuela Lia Rosa e Marco Colombo.

*immagine in alto: fonte/Instagram tonycolomboetinarispoli, dimensioni modificate