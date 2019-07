Ospite quest’oggi di Io e Te, programma condotto da Pierlugi Diaco, è Carmen Russo. Ballerina, showgirl, ex naufraga, moglie di Enzo Paolo Turchi e madre della piccola Maria.

Nel corso del programma ha parlato proprio di questo: della sua famiglia, ma soprattutto della sua bambina, tanto desiderata e tanto amata.

L’amore con Enzo Paolo

Tra le coppie storiche dello spettacolo italiano Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, sono ancora innamoratissimi. Nel corso della puntata la ballerina ricorda l’inizio della loro storia d’amore. “Eravamo in un albergo e io ho preso l’iniziativa” ricorda la ballerina. Poi prosegue: “Eravamo in provincia di Mantova. Facevamo le serate, io avevo una festa. Siamo rientrati in albergo ma il pomeriggio c’era stato un incontro ravvicinato con Enzo. Eravamo in stanza e parlavamo dello spettacolo. Io ero sdraiata, tranquilla e ho pensato che fosse fatta perchè mi piaceva mentre lui mi disse: ‘è meglio che vada’. Ok, gli ho detto, ci vediamo stasera. Ho fatto lo spettacolo e subito dopo siamo rientrati in albergo, ognuno nella propria camera. Mi sedetti sul davanzale e vidi che nella sua stanza c’era la luce accesa. Cominciai a lanciare i sassolini, lui venne da me, si avvicinò e il resto è storia “.

Eppure l’amore con lui non è mai noioso: “Lui è tenero e sensibile, ma ha anche una doppia personalità: è un angelo quando balla, ma è un diavolo visto il suo caratteraccio“.

Come Maria le ha cambiato la vita

Maria è stata un dono del cielo, giunta dopo diversi anni di matrimonio, la piccola Maria ha fatto la felicità dei due ballerini, Carmen ed Enzo Paolo. “Carmen Russo è una donna che ha desiderato questa bambina e assieme a Enzo Paolo si dedicano con grande cura. Vorrei stendere un velo pietoso su certi aggettivi che le sono stati attribuiti ” ha detto Diaco, introducendo l’argomento.

“Maria è parte di me. E’ una bambina dolcissima e la amo alla follia” spiega Carmen Russo. “Enzo Paolo non vive la quotidianità stando tutta la settimana a Palermo dove ha una scuola di danza e quindi lo rendo partecipe inviandogli questi filmati” spiega la ballerina e coreografa mostrando un video in cui la bimba parla napoletano.