Carey Andrew-Jaja, ginecologo con 40 anni di carriera alle spalle, si è guadagnato il soprannome di The singing doctor (il dottore canterino). Questo perché ha accolto ogni bambino che ha fatto partorire cantando loro alcuni brani.

Tra le canzoni preferite dal dottor Carey Andrew-Jaja ci sono la celebre Happy Birthday e l’immortale What A Wonderful World di Neil Armostrong, entrambi pezzi che ha dedicato ai vari neonati nel corso della sua lunga carriera svolta presso l’UPMC Magee-Womens Hospital di Pittsburgh.

Il ginecologo accoglie i bambini con una canzone

Il ginecologo ha spiegato questa simpatica scelta in un video pubblicato dalla UPMC: “È una cosa meravigliosa tra le mie mani, il miracolo della vita”, ha spiegato. “Il punto è che viviamo in un mondo meraviglioso. Quando vedi quel miracolo della vita davanti a te, per un momento dimentichi tutti i problemi che stanno avvenendo dappertutto”.

Questa abitudine particolare è presente fin dagli inizi della carriera di Carey Andrew-Jaja, che ha anche condiviso i ricordi di come è nata: “C’era un signore, un ostretico-ginecologo anziano nello staff e adorava cantare. Quando giunse il momento del suo ritiro, mi disse ‘Andy, canti ai tuoi bambini?’ ed io risposi ‘no, quella è la tua caratteristica”.

Ma l’anziano ostretico-ginecologo consegnò il testimone a Carey Andrew-Jaja: “Ho preso il suo posto e ho iniziato a cantare ai bambini da quel momento e lo faccio ogni volta”.

Un’ultima canzone

Ma ora, dopo 40 anni, The singing doctor ha cantato la sua ultima ninna nanna per un bambino all’ospedale: anche per lui è giunto il momento della pensione con la fine di giugno. In realtà, già da qualche anno il dottor Andrew-Jaja ha smesso di far nascere bambini, ma ha continuato a visitare i neonati e a cantare per loro.

In suo onore e in segno della gratitudine per il lavoro svolto, un consigliere di Pittsburgh, Corey O’Connor, ha il 16 maggio la giornata del dottor Carey Andrew-Jaja Day, The singing doctor.

(Immagine in alto: fonte/Youtube Carey Andrew-Jaja Day)