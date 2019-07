Bionda, impegnata con Vittorio Collina, Katia Fanelli sta già catalizzando su di lei tutta l’attenzione del pubblico di Temptation Island. Esuberante, ardita e audace, con il suo “Cavalcami, cavalcami più forte” è già diventata leggenda.

Questo con l’isola delle tentazioni è il suo debutto sul piccolo schermo, un battesimo di fuoco, visto che sembra già destinata a diventare il personaggio di questa edizione. Intanto, incuriosito, il pubblico si chiede cosa c’è nel passato di Katia.

Chi è Katia Fanelli

Nata nel 1994, originaria di Rimini, Katia si è diplomata all’istituto alberghiero e lavora come commessa al centro commerciale Le Befane di Riccione città dove vive. Tra i suoi interessi, infatti, oltre ad esserci i viaggi, c’è soprattutto la moda. 25 anni di pepe ed energia, la Fanelli si è distinta tra il gruppo delle fidanzate, conquistando una buona fetta di pubblico, tra cui rientra anche Costantino Della Gherardesca, che si dice da pazzo di lei.

“Io mi sveglio tranquilla e beata, dieci ragazzi…” #TemptationIsland pic.twitter.com/9EdKIvItw9 — Costa d Gherardesca (@CdGherardesca) July 1, 2019





L’avventura Temptation Island l’ha intrapresa con il fidanzato Vittorio, il quale la vede poco predisposta ad una convivenza. “La vedo sfuggente nei miei confronti. È molto concentrata su se stessa, io invece sono innamorato pazzo. Sono stati due anni intensi, abbiamo fatto dei viaggi, delle serate, ma entrambi da sempre abbiamo avuto una grande libertà. Lei fa le vacanze con le sue amiche, va a ballare anche da sola, torna tardi la sera ed io mi arrabbio” ha raccontato il fidanzato. In effetti Katia ha messo in chiaro sin dalla prima puntata il suo temperamento libertino. “Mi prendo tutte le libertà dall’inizio perché lui me le ha sempre fatte andare bene tutte. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa“.

La proposta piccante di Katia

Sin da subito Katia ha messo in pratica i suoi propositi puntando il giovane tentatore Giovanni Arrigoni. Sicuro l’interesse da parte della biondissima c’è ed è spiccato.

La dice lunga quella frase che gli ha rivolto quasi per scherzo: “Cavalcami, cavalcami più forte“. Di certo a casa se la sono già segnata e immaginano di vederla cedere alle tentazioni più impronunciabili. Una cosa è certa: sentiremo ancora parlare di lei