Profumo tuo di vacanze romane per Mara Venier messa alla prova dall’afa capitolina che sta disarmando anche i più inclini alle alte temperature. Momenti di puro relax per l’amata conduttrice, reduce da una stagione di successi dopo il suo clamoroso ritorno tra le braccia di mamma Rai. Ora che gli impegni sono più frivoli, anche il look segue a ruota il mood della conduttrice.

Mara Venier per le vie di Roma: look casual e bigodini

L’estate è quella calda stagione in cui, per chi lavora in televisione, tra afa e impegni mondani si lavora già per la stagione fredda. Ovviamente però, tra un progetto e l’altro, è tempo doverosamente di vacanze per i volti noti dello spettacolo. C’è chi parte per mete sperdute alla ricerca di silenzio e segretezza e c’è chi invece da Roma e Milano non se ne può andare. É il caso di Mara Venier, trattenuta nella Capitale dalla Rai che sta già lavorando al palinsesto dei prossimi mesi.





Capelli ribelli domati a forza?

Come detto però, afa caldo ed estate possono diventare un mix letale per chi non può abbandonare i meandri cittadini e tra le “vittime” c’è anche la conduttrice veneziana, Mara Venier. Il settimanale Chi è riuscita a paparazzare Mara Venier in una modalità del tutto inaspettata, quasi come se fosse uscita di casa dimenticandosi di togliersi le ciabatte.

Nello specifico però, ad attirare l’attenzione sulla Venier è stata la sua mise casual e quei bigodini lasciati in testa. Niente mistero però, o almeno, non a lungo: sempre il settimanale Chi infatti, che l’ha colta alla sprovvista, ha spiegato come la conduttrice sia stata immortalata proprio poco prima che si dirigesse verso una location per un servizio fotografico. Chissà però che il casual e i bigodini non possano essere ripresi come moda di un’estate che si prospetta caldissima!

*immagine in alto: Mara Venier paparazzata dal settimanale Chi (dimensioni modificate)