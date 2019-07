A riportare lo scoop è il settimanale Diva e Donna in edicola. La notizia di una gravidanza contemporanea di Michelle Hunziker e la figlia Aurora finisce addirittura in prima pagina.

Nulla di vero dietro la notizia a quanto pare. E a smantellare il gossip è proprio lei, la svizzera in persona. Michelle, volto storico di Mediaset e attualmente indicata come possibile conduttrice di Amici Vip, ha pubblicato una story su Instagram in cui, con la sua dose abbondante di ironia, commenta la fake news.

Lo scoop fasullo

La bufala troneggia sulla copertina del settimanale: in foto ci sono Michelle e il marito Tomaso Trussardi da cui ha avuto già 2 bambine. Il titolo recita: “Nell’estate più calda con Tomaso, Michelle realizza il suo sogno: Aurora e io tutte e due in dolce attesa“.

E così la biondissima conduttrice apprende di diventare mamma per la quarta volta e nonna per la prima contemporaneamente. Immediatamente, letta la notizia, Michelle si arma di telefonino per pubblicare una story su Instagram, riprendendola e smontandola pezzo per pezzo.

Tutte le gravidanze di Michelle Hunziker

Dopo quest’ultimo rumors lanciato dal settimanale Diva e Donna, ci facciamo una sola domanda: quante volte è stata incinta Michelle Hunziker? Negli ultimi anni sono davvero innumerevoli le gravidanze che le sono state attribuite, puntualmente smentite dalla stessa Hunziker.

Probabilmente la curiosità di paparazzi e gossippari nasce dal fatto che Michelle non ha mai fatto mistero di desiderare altri altri figli con il suo Tomaso. Insieme già formano una meravigliosa famiglia, con le piccole Sole e Celeste. E poi c’è lei, primogenita della svizzera, Aurora, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti e che ormai ha raggiunto l’età giusta per finire al centro di fake news. Ed ecco che se una gravidanza non era abbastanza, ne arriva una anche per la figlia 22enne.