Nuova indiscrezione bomba sul futuro televisivo di Michelle Hunziker che, secondo quanto lanciato da TvBlog, sarebbe prossima alla conduzione di Amici Vip. Del taglio innovativo del talent si discute ormai da settimane, tra rumors insistenti sull’ipotetica rosa di concorrenti (Ciacci e Sperti in testa) e sul volto che prenderà il timone dello show. Quel che appare ormai certo è che al comando non ci sarà Maria De Filippi, così come altri grandi nomi che sarebbero già esclusi dalla corsa nella stanza dei bottoni.

Michelle Hunziker conduce Amici Vip?

Michelle Hunziker conduttrice di Amici Vip: è questa la clamorosa indiscrezione che si aggira tra le stanze del Biscione, e secondo TvBlog sarebbe a un passo dall’avverarsi.

Reduce dal successo televisivo della prima edizione di All Together Now, la moglie di Tomaso Trussardi potrebbe agguantare le redini del nuovo format della Fascino (che ha già incassato un consistente bagaglio di curiosità).

Poche settimane fa, in occasione della finale del serale di Amici, la Hunziker è stata tra le ospiti speciali di Maria De Filippi, insieme a Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi. Avrebbe sbaragliato l’agguerrita concorrenza di cotante colleghe, e si sarebbe impadronita della pole position per il timone del talent.

Qualche chicca sui palinsesti autunnali

Ma dove finiranno le altre stelle di Mediaset? Secondo i rumors, ad Alessia Marcuzzi tornerebbe la guida de Le Iene (oltre che della prossima edizione de L’Isola dei Famosi).

Per Ilary Blasi (ormai lontana dal rientro al GF Vip, per cui avanza l’ipotesi Alfonso Signorini) la destinazione sarebbe Giochi senza frontiere. Silvia Toffanin si mantiene ancorata alla sua postazione di Verissimo, che le ha dato tante soddisfazioni nell’ultima stagione.

Una stagione autunnale tutta in rosa per i palinsesti del Biscione, che si appresta a ultimare i pacchetti prima degli annunci e della messa in onda.