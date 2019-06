Mentre si moltiplicano le voci sulla presunta messa in onda di Amici Vip, il gossip si porta avanti e spuntano le prime ipotesi sul cast di concorrenti famosi che andrebbe a comporre la ‘classe’ della scuola di Maria De Filippi. Si parla di nomi celebri tra cui spiccano quelli di Giovanni Ciacci e Gianni Sperti. Intervistati in separata sede, entrambi hanno lanciato qualche chicca a supporto di questo scenario.

Giovanni Ciacci ad Amici Vip?

L’ipotesi non dispiace al grande pubblico, avvezzo alle incursioni artistiche dell’esperto di stile ormai da anni. Giovanni Ciacci ha già dato prova di talento e capacità di mettersi in gioco a Ballando con le Stelle, e potrebbe essere pronto a un nuovo progetto in tv.

Dopo il suo addio a Detto Fatto, l’ipotesi è che passi definitivamente in seno al Biscione per tuffarsi proprio nel nuovo formato del talent show di Maria De Filippi: Amici Vip. Intervistato da Nuovo Tv, infatti, sembra aver lanciato più di una suggestione in merito.

“Adoro il GF Vip e Nip e sono un fan anche degli altri reality, dall’Isola dei Famosi a Pechino Express, al quale parteciperei se continuasse a condurlo Costantino. Ma ora si parla di Amici Vip…“. A queste parole, sufficienti a infiammare la fantasia dei fan, ha aggiunto di essere disposto a lanciarsi in una nuova avventura.

L’ipotesi Gianni Sperti

Ma per una new entry in casa Mediaset come quella di Ciacci, sembra ci sia anche l’ipotesi di una storica presenza, stavolta pronta a passare al centro del palcoscenico per rimettersi al giudizio degli intransigenti professori di Amici.

Si tratta di Gianni Sperti, dato come possibile concorrente della versione Vip. A rincarare la dose di immaginazione intorno a questa ‘pista’ ci ha pensato proprio lui, attraverso i microfoni di Francesco Canino (Panorama). Il ballerino e opinionista non ha nascosto di essere propenso a un eventuale provino: “Se fosse… oltre a ballare canticchio pure“.