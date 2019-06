Ci sono indiscrezioni destinate a far più rumore di altre, e questa rientra a pieno titolo nella fattispecie. Si tratta dell’ipotesi di un grande ritorno di Maria De Filippi con il suo talent show, ma in chiave decisamente diversa rispetto alle edizioni tanto amate dal grande pubblico. Si parla di Amici Vip come della chiave inedita del format che sarebbe prossimo alla messa in onda (sempre sotto la guida impeccabile di Queen Mary).

Dopo Amici arriva Amici Vip?

Maria De Filippi ha incassato a piene mani lo straordinario successo della stagione appena conclusa di Amici (che ha visto trionfare il cantante Alberto Urso). Ma sarebbe già tempo di orientarsi verso i prossimi impegni autunnali in tv, tra cui una edizione interamente rivisitata del talent.

Dopo la sorte toccata a programmi di punta come Grande Fratello e Temptation Island, anche Amici potrebbe dotarsi di una versione ‘vip’. A riportare la clamorosa indiscrezione è stato TvBlog, che indica come range temporale utile a questa sorpresa il periodo tra settembre e novembre prossimi.

Le indiscrezioni sulla struttura del talent

Lo show, che manterrebbe la stessa architettura del talent classico ma vedrebbe protagonisti i volti noti dello spettacolo, andrebbe in onda tra le nuove edizioni di Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip.

Intorno alla suggestiva ipotesi c’è ancora molta nebbia, come per quanto attiene alla conduzione: il pubblico vedrà Queen Mary al timone della presunta nuova trasmissione? Difficile esserne certi, almeno allo stato attuale, ma risulta davvero difficile immaginare il palcoscenico senza la sua storica regina.

Secondo i rumors, il talent potrebbe essere trasmesso nel prime time del lunedì, e dovrebbero essere riconfermati i professori della famosa scuola del piccolo schermo. Chissà se tornerà in testa anche l’ipotesi Irama, già dato come nome tra i favoriti alla cattedra nella prossima edizione ‘nip’.