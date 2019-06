L’edizione di Amici 18 è appena terminata e la produzione sta già pensando ai cast per l’anno prossimo. I candidati saranno selezionati da tre “giudici” d’eccellenza: Beppe Vessicchio, Stash e Irama. Inoltre, in queste ore, corrono molte voci sui futuri professori.

Irama seleziona gli aspiranti Amici

L’edizione di Amici 18 si è conclusa con la vittoria di Alberto Urso e i provini per la prossima stagione sono già iniziati l’11 giugno. A selezionare i futuri partecipanti ci sono il maestro Beppe Vessicchio e i due cantanti Stash e Irama, entrambi vincitori delle passate edizioni del programma condotto da Maria De Filippi. Dell’ultimo, Filippo Maria Fanti, in arte Irama, si sta parlando molto ultimamente: prima per la fine della storia con Giulia De Lellis; poi per la vittoria di Martina Nasoni al GF, la “ragazza con il cuore di latta“, cantata proprio dal giovane artista.







I suoi fan sono in fibrillazione in quanto una delle voci più insistenti che girano sui siti di gossip è quella che vedrebbe il cantautore nel ruolo di professore della scuola, come riporta tvdaily.it.







Novità nel cast

Il pubblico, che ha consacrato quella appena conclusasi come la miglior edizione del programma, dovrà attendere ancora per conoscere tutte le novità. Ma sicuramente ce ne saranno. Si vocifera già un cambio nella squadra dei professori. Si parla di Irama, ma non solo. Da qualche giorno in rete gira anche la notizia, ripresa da Il Giornale e da alcuni siti di gossip, di un sostituto speciale al posto di Alex Britti. Si tratta di Alfonso Signorini. La voce proverrebbe dalla testata giornalistica 361magazine ma della notizia non si trova traccia né sul magazine, né sui social del direttore di Chi, né, tantomeno, dalle pagine del programma. Ciò che è sicuro, invece, è che Signorini ha appena pubblicato un libro, “Ma grande come il mare“, ispirato proprio al talent.





Un’altra certezza è la passione del giornalista per la musica; è, infatti, da sempre un grande appassionato di musica lirica nonché ex insegnante, come dice lui stesso in una lettera, di qualche mese fa, indirizzata ai ragazzi di Amici, della quale proponiamo solo uno stralcio: “Da qualche settimana sto tenendo delle lezioni ai ragazzi di Amici. Vi confesso che quando Maria De Filippi mi ha proposto di prendere parte al programma in qualità di insegnante, me la sono abbracciata, un po’ perché per me rappresenta un ritorno alle origini (come sapete, ‘in gioventù’, ho insegnato per sette anni), un po’ perché in mezzo ai ragazzi ci sto bene“. Da queste sue parole si intuisce quanto a Signorini farebbe piacere un ruolo fisso da insegnante nella scuola di Maria De Filippi.

Foto in evidenza: Irama.plume/Instagram