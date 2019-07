Dopo l’ultima conferenza stampa che Massimiliano Allegri ha tenuto alla fine della stagione annunciando il suo ritiro, le nozze con Ambra sembravano vicinissime. L’allenatore della Juve aveva accennato alla necessità di prendersi un po’ di tempo per se stesso, per prendersi cura del suo privato. Facile che molti pensassero alla sua storia con l’attrice, vedendoli pronti a fare il primo passo.

Ora invece arriva la notizia che smonta tutto l’entusiasmo dei fan della coppia. Ambra e Max non si sposeranno, o almeno non lo faranno entro il prossimo anno.

Lo scoop

Starò fermo un anno –aveva detto Allegri in conferenza stampa – Gli ultimi 16 sono stati una centrifuga. Sono anni in cui lasci andare un po’ gli affetti, la famiglia, i figli e gli amici. Ora voglio riprendere in mano la mia vita privata“. Poco dopo si è cominciato a parlare, nel settore del gossip, di un matrimonio con Ambra come se questo non fosse più un miraggio.

Si è fantasticato sui preparativi, fino a questo week end, quando il settimanale Spy ha lanciato lo scoop. Si ferma tutto: il matrimonio slitterebbe al 2021. D’altra parte l’ex reginetta di Non È La Rai non sembra andare di fretta. “Non sento più l’esigenza sociale di sposarmi“ha dichiarato tempo fa l’Angiolini in un’intervista a Domenica In. “Tanto in questo Paese siamo sempre la moglie di, la fidanzata di, l’ex di“.

Il progetto di una vita insieme

Anche se le nozze saltano, l’amore resta ed sempre più coinvolgente per entrambi. Il progetto di una vita insieme, infatti, non indietreggia. Anzi, sembra che Ambra, si stia preparando a trasferirsi a Brescia, dove vive il mister, insieme ai suoi due figli Leonardo e Iolanda, nati dal matrimonio con Francesco Renga. Anche Allegri ha dei figli nati dal precedente matrimonio e già in passato la coppia ha organizzato incontri per riunire la famiglia allargata.

Sicuramente la convivenza per loro sarà un banco di prova. Quel che è certo è che la loro intesa è sempre più affiatata e la loro favola continua a viaggiare a gonfie vele.