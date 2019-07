Affiora in queste ore la drammatica notizia che arriva dalle Bahamas, precisamente da Fort Lauderdale, Florida. Filtra solamente ora dall’altra parte dell’oceano del drammatico schianto di un elicottero, avvenuto poco dopo il decollo, bordo del quale si trovava anche il noto 61enne, miliardario, Chris Cline.

Bahamas, precipita un elicottero

L’elicottero, per quanto ne sappiamo e per quanto è possibile confermare osservando quanto diffuso dalle testate americane, è precipitato nell’oceano poco dopo il decollo mentre viaggiava a nord delle Bahamas, partito dall’isola di Big Grand Cay.

Tra le vittime il noto miliardario Chris Cline

A bordo dell’elicottero tutte persone di origine americana, alcuni particolarmente noti. Tra i passeggeri, 7 di questi sono deceduti sul colpo, c’era anche il famoso miliardario, il 61enne Chris Cline. Una persona particolarmente rinomata e nota soprattutto negli Stati Uniti: il magnate risulta essere infatti il proprietario di diverse miniere di carbone nel West Virginia.

Incerta la dinamica dell’incidente

Cline, come altre 4 donne e due uomini dell’equipaggio, ha drammaticamente perso la vita nell‘incidente aereo, avvenuto esattamente il giorno prima del suo compleanno: oggi venerdì 5 luglio Cline avrebbe compiuto 62 anni. Non è al momento possibile risalire a quale sia stata la causa della tragedia aerea: l’unica certezza a riguardo arriva dalle autorità che avrebbero confermato come l’elicottero fosse sparito dai radar subito dopo il decollo.