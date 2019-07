Carolyn Smith torna nuovamente in ospedale. La carismatica giudice di Ballando con le Stelle, dopo il problema della trombosi al braccio che l’aveva costretta a fermare le cure, ricomincia con la terapia necessaria per debellare, ancora una volta, il tumore – anzi, “l’intruso”, come lo chiama lei – che l’esperta di danza ha sempre combattuto con grande coraggio e senza mai perdere il sorriso sulle labbra.

Ricominciano le cure

Ad aggiornare i suoi numerosi sostenitori sulle sue condizioni di salute è stata la stessa Smith, puntuale come sempre, dal suo profilo Instagram. Carolyn ha postato un’immagine di lei in ospedale che ha accompagnato con la didascalia: “Ieri è andata bene e questa mattina ho il controllo per la trombosi. Poi si ricomincia alla fine di luglio”. Ancora una volta, la Smith dovrà sottoporsi a un nuovo ciclo di cure. Tantissimi gli incoraggiamenti, gli attestati di stima e i complimenti da parte dei numerosi follower. Ma la Smith va oltre e pensa già a nuovi interessanti progetti che coinvolgono due temi centrali della sua professione: il ballo e la sensualità.

Carolyn Smith nuove cure contro cancro

Il nuovo progetto di Carolyn Smith

Intervistata dal settimanale Vero, la Smith ha detto: “La sensualità è un’attitudine: dipende molto dallo sguardo, dal modo di essere e, soprattutto, dalla voce. Ho molto a cuore il tema della sensualità e, dopo essermi ammalata, per recuperare energia e sicurezza, ho creato la Sensual Dance Fit”. Si tratta di un progetto rivolto a tutte le donne che vogliono ritrovare la propria sensualità, anche in seguito ad un intervento chirurgico, che mette in relazione fisicità e psicologia. “E’ un’idea nata durante il mio percorso chemioterapico” aggiunge Carolyn Smith, “oggi ci sono più di 50 scuole in tutta Italia. Lo scorso maggio si è tenuto anche il primo convegno sul tema. Il mondo gira intorno alle donne ed è giusto prendersi cura di loro”.