Continua a non essere facile la vita per Carolyn Smith ma lei non perde mai il sorriso anche quando un domino di patologie la affliggono. Era metà maggio quando la ballerina – che da anni combatte contro il cancro – aveva annunciato ai suoi sostenitori di aver avuto una trombosi al braccio destro. Nonostante questo però la Smith affronta raggiante la vita, esempio di una donna dalla forza sovrumana.

Il giorno della verità per Carolyn Smith

“È finito Ballando con le Stelle– commenta Carolyn Smith in un video in cui si auto-riprende, postato sul suo profilo Instagram – E io devo bussare alla porta dell’ospedale. Oggi comincio il mio percorso“. Non si abbatte nel dire che “c’è ancora da cacciare via un tumore“, anzi, dalle sua parole traspare una forza e una grinta che la rendono unica, peculiare nel suo genere. L’intruso, come lei è solita chiamare il tumore che da anni la perseguita, continua ad “insistere“.

Un’altra giornata in ospedale

Come si evince dalle parole della ballerina oggi sarà un giorno particolarmente importante per lei a livello medico: “Però, si va avanti poi vediamo oggi se è tutto a posto perché ancora ho la trombosi. Giorno della verità“.

Sempre in allegato a questo brevissimo video sempre la Smith scrive: “Oggi è una nuova giornata! Sono positiva. Faccio qualche controllo prima di ricominciare il mio trattamento per il tumore. Augurando che la mia trombosi non mi ostacoli“.

La conferma: “Posso fare il trattamento“

E fortunatamente la conferma arriva poche ore dopo e sempre attraverso un video in cui la Smith si mostra più speranzosa che mai: “Il port funziona è completamente libero che significa che posso fare il trattatamento! Yes! Yes! Yes!“.

Particolarmente significativi per la sua lotta gli hashtag con cui conclude il suo post che la rispecchiano appieno: #sorridoenonmollomai, #loveyourself, #smilemore, #wonderwoman, #fuckcancer, #cancersucks“.

