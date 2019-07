Cristian Imparato torna single: è finita con Davide, suo fidanzato da poche settimane e ora soltanto un ‘buon amico’. I due avrebbero deciso di concludere la relazione a causa di circostanze non meglio precisate dall’ex gieffino, che ha annunciato l’accaduto sui social. Un mese dopo essere usciti allo scoperto, incassando commenti di auguri ma anche insulti omofobi, hanno scelto di dividersi.

Cristian Imparato e Davide: è finita

Cristian Imparato e Davide Vitale, il ragazzo con cui aveva iniziato una relazione venuta a galla appena un mese fa, si sono lasciati. L’annuncio ufficiale è stato fatto dallo stesso ex gieffino via social, con un post in cui spiega – per sommi capi – come stanno le cose.





“Abbiamo deciso di comune accordo di interrompere la nostra relazione. Abbiamo preso questa decisione per una serie di circostanze che non ci permettevano di vivere con serenità il nostro rapporto, dandoci un abbraccio e rimanendo comunque in buoni rapporti“. È così che Imparato archivia la sua storia d’amore, dopo un mese fitto di tenerezze (e di gossip).

Un mese fa la presentazione del fidanzato

La presentazione del fidanzato di Cristian Imparato era avvenuta su Instagram nel giugno scorso, con uno scatto postato dall’ex volto di Io Canto che ritraeva la coppia immersa in una tenera effusione.

I fan si interrogano sui motivi dell’addio, ma i diretti interessati sembrerebbero intenzionati a non dispensare informazioni aggiuntive sulla questione.

Estate agrodolce per l’ex gieffino che, dopo aver accarezzato il sogno di un amore fresco e potenzialmente duraturo, ora riparte dal principio. Non mancano commenti avversi al suo sfogo social, come quelli di chi crede che la relazione sia stata tutta una montatura per farsi pubblicità. Nel frattempo, Davide ha risposto al suo ex con un messaggio: “Sei speciale. Ti vorrò sempre bene anch’io“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Cristian Imparato, dimensioni modificate