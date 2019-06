Tempo di romantiche effusioni per Cristian Imparato, che sembra aver riposto nel cassetto la tagliente verve sfoggiata al Grande Fratello 16. L’ex concorrente del reality si è concesso ai suoi fan con un dolcissimo scatto, con cui ha approfittato per presentare il suo amato. Il nome del fidanzato? Davide Vitale, e sembra sia lui ad aver fatto capitolare il cantante senza riserve. Sui social un tripudio di like e commenti di auguri per la coppia (ma anche insulti omofobi).

Cristian Imparato innamorato di Davide

Il bacio di Cristian Imparato al fidanzato Davide ha sorpreso i fan, che non si aspettavano una love story in corso per il loro beniamino. Reduce dall’avventura al Grande Fratello, l’ex enfant prodige di Io canto si è mostrato nella sua sfumatura più dolce su Instagram.





“Così“, scrive semplicemente Imparato nella didascalia alla foto, uno scatto che parla molto più di mille racconti. Effettivamente, la svolta romantica del cantante suona come inaspettata, vista la pregressa assenza di chiari riferimenti a una dolce metà sui social (e nelle sue interviste).

Chi è il fidanzato di Cristian Imparato?

Dopo la pubblicazione della tenera immagine, è scattata la caccia a misterioso fidanzato di Cristian Imparato. Chi è esattamente Davide Vitale? Si tratterebbe di una persona lontana anni luce dal set, quindi niente gossip e riflettori, e sarebbe uno studente di Medicina.

Secondo quanto emerso, il nuovo amore del cantante sarebbe originario di Palermo e condividerebbe con lui la sfrenata passione per la musica. Tra i tantissimi commenti di gioia dei fan, anche insulti omofobi contro la coppia.

“Sei una persona malata! Devi essere trattato!“, ha scritto un utente. Immediata la replica di Imparato: “La persona malata sei tu. Nemmeno ti do del lei perché vali zero“.