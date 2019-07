Chi era Emma Marrone, prima di diventare la star che riempie le piazze e gli stadi? A quanto pare, una ragazza semplice, tenace e con un cuore enorme. E, ancora adesso, non si è dimenticata di quella ragazza e della vita che faceva, piena di fatiche e di incognite. A raccontarlo è una vecchia amica di Emma Marrone, la sua ex datrice di lavoro, che ha spiegato a DiPiù Tv come la bella cantante sia rimasta molto legata alle sue origini e alle persone che per prime hanno creduto in lei, quando ancora nessuno la conosceva.

Prima della gloria in televisione

Emma Marrone, quando può, torna ad Aradeo, in Puglia, dove è crescita ed ha vissuto. Lì, tra le tante persone pronte ad accoglierla a braccia aperte, c’è anche la proprietaria du un negozio in cui la cantante ha lavorato prima di andare ad Amici, come commessa: “Emma era una brava commessa. Aveva un carattere schietto, non le mandava mai a dire. Ci metteva il cuore, voleva fare la cantante, ma non aveva ancora ottenuto nulla. E per non pesare sulla famiglia, lavorava qui con me. Era molto attenta ad aiutare gli anziani”.

Quando torna a casa, Emma non solo passa a salutare, ma “aiuta la causa”: “Ogni volta si compra qualche abito. Io rimango sempre stupita: ‘Ma tu sei vestita dai migliori stilisti e compri qui da me?‘. E lei: ‘Questi tuoi vestiti mi piacciono’ “.

Un momento d’oro per la cantante

Per Emma Marrone, d’altronde, è un momento d’oro, ed ha sicuramente un sacco di belle notizie da portare a casa. Emma, infatti, non solo sta ottenendo grandi soddisfazioni come cantante, con performance che la vedono duettare con star del calibro di Jared Leto. La bella cantante, tintasi di castano i capelli, ha partecipato al film di Gabriele Muccino I Migliori Anni, al momento in produzione. A farle i complimenti è stato proprio il regista, che su Instagram ha scritto: “Ha fatto un lavoro straordinario che vi lascerà a bocca aperta. Grazie dolce Emma. Coraggiosa, tenace e piena di talento”.