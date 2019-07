Nicolò Scalfi campione indiscusso di Caduta Libera, la trasmissione di Gerry Scotti, e forse anche di tutti i quiz televisivi italiani. Con l’ultima vittoria, messa a segno lo scorso martedì, il giovane concorrente ha raggiunto la cifra di 651mila euro portati a casa. Ma, secondo un’indiscrezione, quella di oggi potrebbe essere la sua ultima puntata.

Nicolò Scalfi perderà oggi?

“Ormai fai notizia al contrario, quando non le sai dicono ‘ma come mai non le sa?!’“, così Gerry Scotti ha sintetizzato bene quello che è stato il sorprendente percorso di Nicolò Scalfi nel programma Caduta Libera.

Un utente su Twitter ha però insinuato il sospetto che la carriera nel quiz del campione si concluderà proprio oggi. L’utente ha scritto: “Avviso agli appassionati di #CadutaLibera: non perdetevi la puntata di domani, Venerdì 5 Luglio! Insistenti voci di corridoio annunciano un clamoroso colpo di scena nel Game Show condotto da Gerry Scotti! Non sto a dirvi altro, il motivo ahimè è abbastanza scontato. Ieri, però, c’è chi dice che il famoso presentatore del quiz si sia lasciato sfuggire un commento che preannuncia la sconfitta del campione imbattuto e in carica dal 24 ottobre 2018“.

Gerry Scotti: il duro commento contro i complottisti

Gerry Scotti però, proprio ieri, davanti Nicolò Scalfi e il suo sfidante ha voluto mettere un punto alla questione, scagliandosi contro gli haters. Infatti, il presentatore di Caduta Libera si è lasciato andare commentando criticamente l’atteggiamento di alcuni telespettatori.

Gerry Scotti ha detto rivolgendosi allo sfidante di Nicolò Scalfi, Mattia: “Ci seguono in tanti, milioni di persone, tanti di loro sono anche dei complottisti, ad esempio, mi ha scritto uno che ha notato che dopo che dico ‘bella gara’ solitamente lo sfidante cade, quindi per favore per dargli ragione, adesso non sei caduto cerca di cadere la prossima sennò questo complottista come ce lo teniamo buono?! Non so più cosa dirvi“.