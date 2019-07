Ieri pomeriggio Selvaggia Lucarelli ha esultato su Twitter dopo aver vinto una causa contro la conduttrice di casa Mediaset Barbara d’Urso. La lotta tra le due è di vecchia data e non è nemmeno la prima volta che si scontrano in tribunale.

Selvaggia Lucarelli vince e festeggia

“ESCLUSIVA MONDIALE. Non farò comunicati stampa come fece la signora per far sapere al mondo che aveva vinto una causa contro di me e che “mi ero rifiutata di scusarmi”, ma basta un tweet: oggi ho vinto l’appello del processo Barbara D’Urso. “Il fatto non costituisce reato”“, chiara e sintetica Selvaggia Lucarelli ha usato poche e semplici parole per tirare prima una stoccata alla d’Urso per i loro trascorsi e poi per comunicare al suo pubblico come è finita l’ultima delle loro lotte in tribunale. La Lucarelli festeggia la vittoria in appello e per ora esulta, bisognerà attendere per vedere se la conduttrice di Canale 5 deciderà di ricorrere in appello.

Il passato tra Barbara e Selvaggia

In un post pubblicato nel 2014, Selvaggia Lucarelli aveva commentato una intervista tra Barbara d’Urso e Daria Bignardi: “L’applauso del pubblico delle Invasioni alla d’Urso ricordava più o meno quello alla bara di Priebke“. Il commento non era particolarmente piaciuto a Barbarella che nel 2017 aveva vinto il primo round.