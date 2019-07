Eros Ramazzotti non è proprio fortunato in amore e seppure ha costruito una bellissima carriera e ha dei figli stupendi, il significato del suo nome non gli rende proprio giustizia.

Eros e la favola d’amore con Michelle

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono conosciuti nel 1995 durante un concerto del cantautore romano, tra di loro fu subito magia ma Michelle impaurita dal personaggio e di quello che rappresentava, della fama e del suo successo, decide di scappare. Ma proprio quella fuga diede il via ad una delle storie più romantiche di tutti i tempi.

Michelle, appena trasferita dalla Svizzera, abitava con la madre Ineke in un paesino nel bolognese e precisamente a Trebbo di Reno. Eros fece di tutto per trovarla perché non aveva un suo recapito e andò a citofonarle a casa.

Eros e Michelle ai tempi del loro amore

Un matrimonio naufragato

Il resto è storia e purtroppo finita male. Ai tempi la coppia era sotto i riflettori continuamente e la pressione mediatica ha creato non pochi problemi alla giovane Michelle che con una bambina piccola da crescere si è sentita sopraffatta.

La sua sfortuna più grande in questo momento di smarrimento è stato incontrare le persone sbagliate che l’hanno manipolata e allontanata dalla sua famiglia, dalla madre, dalla piccola Aurora e non ultimo dal marito che ha cercato in tutti i modi di lottare per salvare il suo rapporto con Michelle ma è stato invano. I due si sono lasciati con non pochi strascichi ed incomprensione. Solo adesso, dopo molti anni, hanno recuperato il loro rapporto, soprattutto grazie alla figlia che hanno in comune Aurora.

Eros e Marica

Eros e Marica Pellegrinelli si sono conosciuti durante il Wind Music Award nel 2009, dove la modella consegnò il premio al cantante e da allora iniziò la loro storia. Classe 1985 e nata a Bergamo, ha frequentato l’Università a Milano epoi data la sua straordinaria bellezza ha iniziato la carriera di modella. La coppia si è sposata nel 2014 e insieme hanno due bambini: Raffaella Maria di 8 anni e Gabrio Tullio di 4.

Eros e Marica

La coppia sembrava andare d’amore e d’accordo, oltretutto gestendo la loro bella famiglia allargata in totale armonia. Ma sono sempre più insistenti da qualche tempo purtroppo le voci di una loro profonda crisi.

Il giornale di gossip Dagospia fa presente che Marica ha lasciato la casa che condivideva con Eros e si è stabilita da un’altra parte. Speriamo naturalmente che sia una cosa passeggera e che i loro problemi possano andare risolti.

Sembra quasi che per Eros non ci sia proprio un finale felice, ma quali sono davvero i problemi che stanno attraversando nessuno lo sa ancora e forse potranno essere risolti.