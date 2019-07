Sono davvero finiti i tempi dell’amore per Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti? Quel che è certo è che tra i due da un po’ di tempo ci sia una certa aria di gelo. Sui profili Instagram di entrambi non ci sono ormai da tempo segnali di romanticismo di coppia. Non c’è alcuna dichiarazione ufficiale per ora, ma i segnali sono tanti e c’è chi dice che si tratta solo di tempo prima che uno dei due faccia una dichiarazione pubblica.

Lei vivrebbe già in un’altra casa

Dagospia ormai parla di rottura definitiva: dopo 10 anni d’amore e due figli (Gabrio Tullio e Raffaella Maria) Eros e Marica si starebbero dicendo addio. Addirittura lei si sarebbe già trasferita altrove, non sia se con o senza figli. Non si hanno maggiori dettagli su questa presunta rottura e non si possono immaginare per ora i motivi che ci sarebbero dietro, ma è decisamente significativo il fatto che lei si trovi in questi giorni ad un evento Tod’s e non porti più la fede nuziale. Allo stesso tempo, Eros Ramazzotti si trova impegnato sul lavoro, per la preparazione del prossimo tour internazionale.

Un amore lungo 10 anni

La coppia si era sposata nel giugno 2014: indimenticabile il vestito di lei con le note musicali e la piccola Raffaella Maria, a fianco di mamma e papà. Lei era stata la svolta sentimentale, per Eros, dopo il fallimento del matrimonio con Michelle Hunziker. I due si erano incontrati durante un evento musicale nel 2009 e lui era stato completamente rapito dalla bellezza della modella. Solo due anni dopo, era nata la prima figlia. Lei ha poi stabilito un rapporto molto sereno con “l’altra” famiglia di Eros Ramazzotti, e soprattutto con Aurora, la primogenita nata dall’amore con Michelle.

Ora che il sogno sembra essere finito, rimaniamo in attesa di scoprire le ragione della fine dell’amore, nella speranza, per i fan, che si tratti solo di un momento buio.